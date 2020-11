Vicepremierul Turcan a anuntat demisia directorului DSP Sibiu: "O astept si pe cea a managerului Spitalului Judetean"

"Astept si demisia managerului Spitalului Judetean", a spus Raluca Turcan.Cele doua demisii anuntate de catre vicepremierul Turcan vin dupa ce Guvernul a decis, in sedinta de joi seara, eliberarea lui Rares Macrea din functia de subprefect al judetului Sibiu.Judetul Sibiu are cea mai mare rata de infectare din tara, de 7,78 la mia de locuitori.Citeste si: Orasul Sibiu si alte trei localitati intra in carantina. Mall-urile se inchid in weekend Citeste si: Orban, dupa ce l-a eliberat din functie pe subprefectul de Sibiu: Raspunsul il puteti vedea in rata de infectare