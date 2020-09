Vicepresedintele Comisiei Europene, Vera Jourova: "Salutam angajamentul politic actual al Romaniei pentru indeplinirea recomandarilor MCV"

Criticile Comisiei

Jourava cere indeplinirea angajamentelor

Aceasta a salutat angajamentul politic actual al Romaniei pentru indeplinirea recomandarilor MCV si tranzitia catre un mecanism al statului de drept pentru toate tarile membre ale Uniunii Europene, potrivit Caleaeuropeana.ro "In 2017-2019, situatia a facut necesara reevaluarea recomandarilor pentru Romania. Unele dintre aceste recomandari sunt in continuare in vigoare. Guvernul actual din Romania isi doreste sa atinga obiectivele MCV. Asta a dus la eliminarea tensiunilor cu sistemul judiciar, la imbunatatirea strategiei privind lupta impotriva coruptiei. Actiunile initiate de Comisie in februarie au fost oarecum blocate de perioada COVID-19. Aceasta nu a permis inceperea activitatii legislative pe chestiuni legislative. Insa, nevoia de a implementa toate recomandarile MCV ramane.MCV a fost stabilit ca o masura de tranzitie pentru monitorizarea evolutiei judiciare si pentru a combate coruptia in Bulgaria si Romania la momentul aderarii acestora la Uniune in 2007", a spus Jourova, in cadrul unei dezbateri in Comisia pentru libertati civile, justitie si afaceri interne (LIBE) din cadrul Parlamentulului European, privind situatia rapoartelor MCV pentru Bucuresti si Sofia.In Raportul de anul trecut, publicat de Comisia Europeana in octombrie 2019, executivul european a criticat evolutiile in domeniul judiciar si in privinta luptei anticoruptie in cazul Romaniei si saluta progresele inregistrate de Bulgaria, creand premisele pentru ridicarea MCV in cazul tarii vecine.Desi tendinta de finalizare a mecanismului aplicat Bulgariei continua, in vreme ce Romania trebuie sa accelereze indeplinirea recomandarilor, Jourova a aratat ca va urma o tranzitie catre mecanismul european privind statul de drept."Comisia va continua sa sprijine Bulgaria si Romania pentru a continua reformele, asigurandu-se ca recomandarile sunt puse in indeplinire pentru finalizarea MCV si tranzitia catre un nou mecanism", a completat ea.Vicepresedinta Comisiei Europene si-a aratat exigenta, cerand ambelor tari sa se asigure ca reformele se bazeaza pe un consens national pe scara larga, reflecta legislatia europeana, iar valorile articolelor din tratatele sunt respectate."Noi ne dorim ca toate angajamentele sa fie indeplinite atat de catre Romania, cat si de catre Bulgaria. Incheierea MCV nu inseamna atingerea perfectiunii, dar ne dorim reforme si rezultate tangibile si pozitive", a mai completat ea.Jourova a anuntat ca primul raport privind statul de drept va fi adoptat la 23 septembrie si ca se va adresa tuturor statelor membre pe baza unei metodologii coerente pentru toti."Asteptarile noastre sunt foarte mari. Vreau o comparatie obiectiva in ceea ce priveste ce se intampla in Bulgaria, in Romania, dar si in alte state membre. Vreau obiectivitate pentru a elimina critica privind standardele duble", a conchis vicepresedinta Comisiei, raspunzand astfel intrebarilor si solicitarilor eurodeputatilor.Vera Jourova a spus ca sistemul judiciar, echilibrul intre puteri, mass-media si lupta impotriva coruptiei nu au fost niciodata evaluate impreuna, asa cum se va intampla in raportul de la finalul lunii septembrie.