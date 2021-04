Viceprimarul Horia Tomescu: USR PLUS a promis o reforma din temelii in spitale. Asta inseamna stop concursurilor aranjate

"Dupa multi ani de administratie corupta si incompetenta, USR PLUS a promis bucurestenilor o reforma din temelii in spitalele din Capitala. Asta inseamna stop concursurilor aranjate si interimatelor prelungite la infinit pentru ca managerii sa fie usor de controlat politic. Concursurile trebuie sa fie corecte, deschise oricui doreste sa candideze si intruneste competentele necesare, indiferent de afilierea politica", a scris, joi seara, Horia Tomescu, pe Facebook Viceprimarul Capitalei anunta ca a initiat acum cateva luni procedura de selectie a membrilor Consiliilor de Administratie din Spitalele ASSMB, care numesc apoi comisiile de concurs pentru managerii din spitale. "Important: potrivit legii, in consiliile de administratie puteau fi numite doar persoane deja angajate ale ASSMB care sa aiba studii juridice si economice. Nu puteam sa deschidem concursurile cu specialisti care nu erau angajati ASSMB. Am tinut in jur de 50 de interviuri, am studiat CV-urile angajatilor ASSMB care corespund cerintelor legii si am analizat activitatea lor profesionala", a mai afirmt Tomescu.Acesta s-a referit si la Razvan Apostol acuzat ca ar avea o condamnare penala."In ceea ce priveste informatiile aparute despre domnul Razvan Apostol, din ce stiu, acesta avea cazierul curat la momentul angajarii sale in institutie in 2019. Daca se vor adeveri acuzatiile aparute in presa la adresa sa, nu il voi sprijini in continuare pentru un rol in Consiliul de Administratie al Centrului de Evaluare si Tratament al Toxico-dependentelor pentru Tineri "Sf. Stelian". Interesul pacientilor trebuie sa fie pe primul loc in spitalele din Bucuresti", a mai scris Tomescu.USR PLUS reclama faptul ca viceprimarul care coordoneaza domeniul Sanatate nu a primit drept de semnatura, ceea ce ar impiedica demararea reformei in acest sector. Mai multi politicieni au acuzat USR PLUS ca nu a votat bugetul Capitalei tocmai pentru ca Tomescu nu ar avea drept de semnatura.Fostul secretar general al PMP Ioana Constantin afirma ca ce a facut USR PLUS la votarea bugetului Capitalei "se numeste santaj". "Daca primarul Nicusor Dan ar fi oferit control pe zona de sanatate viceprimarului PLUS, bugetul trecea", sustine Constantin.