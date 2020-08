Viceprimarul PNL al Pitestiului demisioneaza. Sorin Apostoliceanu acuza ca i "se pun piedici in toate activitatile"

El motiveaza decizia prin faptul ca i "se pun piedici in toate activitatile" si acuza conducerea PSD a Primariei Pitesti ca "pune o presiune extraordinara pe intreg aparatul din Primarie" pentru a-i bloca toate initiativele.Sorin Apostoliceanu si-a anuntat demisia din functia de viceprimar al municipiului Pitesti prin intermediul unui comunicat de presa, in care sustine ca s-a tinut "departe de jocurile politice" si ca a avut "multe neplaceri din cauza implicarii nefaste a politicului in administratie", in acest context el promitand sa "scoata politica din administratie".Apostoliceanu isi motiveaza demisia invocand presiuni din partea conducerii PSD a Primariei Pitesti asupra angajatilor institutiei pentru blocarea initiativelor sale."Functia de viceprimar mi-a dat ocazia sa rezolv cat mai multe probleme ale oamenilor si sa fac administratie. Astazi acest lucru nu mai este posibil. Conducerea primariei pune o presiune extraordinara pe intreg aparatul din Primarie, cu unicul scop de a bloca toate initiativele mele. Nu mai pot sa imi exercit atributiile, si asa reduse, pentru ca mi se pun piedici in toate activitatile. Am ramas in aceasta functie pana acum desi eram intr-un conflict deschis cu conducerea PSD si cu primarul Ionica, pentru ca nu am vrut sa fug. Nu am abandonat lupta niciodata in ultimii 4 ani", sustine candidatul PNL in documentul citat.Primaria Pitesti a fost castigata, in urma scrutinului local din anul 2016, de catre candidatul PSD Cornel Ionica. Anterior, institutia a fost condusa de Tudor Pendiuc, care a detinut sase mandate de primar. In 2016, dupa ce a fost trimis in judecata intr-un dosar de coruptie, iar PSD nu l-a mai sustinut, Pendiuc a candidat ca independent pentru al saptelea mandat de primar, fiind invins de catre candidatul PSD.