Victor Negrescu, europarlamentar PSD: "Noua forma a Planului National de Redresare si Rezilienta nu a primit acceptul Comisiei Europene"

Negrescu a subliniat o serie de probleme "- proiectele prezentate nu sunt suficient de mature pentru a fi implementate pana la finalul lunii august 2026;- reformele prevazute nu au tinte clare sau obiective de parcurs conform cerintelor europene;- tintele pe zona de digital si de mediu nu sunt clar definite;- o parte din proiecte nu au fost sustinute coerent si suficient. De exemplu au picat finantarile pentru irigatii;- finantarile pentru zona economica lipsesc cu desavarsire, nu exista suficienta transparenta privind alocarile pentru autoritatile locale si societatea civila", scrie Negrescu pe Facebook In plus, sustine ca finantarile ar fi distribuite pe criterii politice, in interiorul guvernului.