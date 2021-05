Europarlamentar PSD, dupa ce Florin Citu a anuntat ca merge la Bruxelles pentru PNRR: "Operatiunea mincinoasa a inceput"

"Operatiunea mincinoasa marea victorie a vizitei la Bruxelles a inceput. Deja povestitorii din PNL au inceput sa inventeze basmele prin care premierul Citu a invins balaurul de la Bruxelles.Ne-au mai vandut aceasta poveste si la prima vizita, cand tot Florin Citu ne anunta ca a rezolvat totul cu PNRR si ca o sa avem fonduri si pentru gaz, si pentru irigatii si pentru toate proiectele de infrastructura, si s-a dovedit ca nu era asa", a transmis europarlamentarul dupa ce Guvernul Romaniei a anuntat marti, 11 mai, ca premierul Florin Citu pleaca la Bruxelles.Negrescu spune ca vizita la Bruxelles a premierului va fi o victorie, daca Florin Citu va anunta ca PNRR a fost aprobat."Aceasta vizita nu poate fi o mare victorie decat daca premierul va anunta ca planul a fost aprobat si va fi depus inainte de finalul lunii mai, ideal in aceasta saptamana. Orice alt anunt nu isi are sensul.Iar un anunt fara ca planul sa fie depus rapid este iar o minciuna. Aceasta implicare a premierului este tarzie, in contextul in care toti ceilalti sefi de guverne care au depus planurile au fost foarte activi in negocierile cu executivul european. Personal am solicitat acest lucru de mai mult timp.Ce nu au inteles guvernantii este ca problemele din planul Romaniei sunt eminamente tehnice: nu exista indicatori de cost, nu exista evaluari de impact, nu se prezinta proceduri de implementare, etc. Iar discursul acesta anti-european al PNL prin care ne laudam singuri ca dam cu pumnul in masa la Bruxelles si de fapt facem ce ni se spune, afecteaza credibilitatea Romaniei", a completat social-democratul.Victor Negrescu a prezentat si "ultimele vesti despre PNRR care vor fi incluse in marea victorie fara sa aiba legatura de fapt cu vizita:- ca urmare a solicitarilor facute de experti si societatea civila vor fi incluse si proiecte de autostrazi, altele decat cele incluse deja in Programul Operational Transport. Spre exemplu Autostrada Moldovei si anumite centuri in regim de autostrada. Cel mai probabil sumele vor proveni din partea de imprumuturi din PNRR. Sa urmariti insa sumele, care vor fi in scadere fata de varianta initiala;- pentru zona de gaz, problema a fost ca am mai avut bani europeni anul trecut pentru acest lucru si nu am reusit sa demaram proiectele. O sa ne permita o alocare pentru acest program cu mentiunea ca aceste noi conducte vor putea fi folosite si pentru alte surse de energie. De fapt, aceasta a fost mereu propunerea Comisiei Europene inca din faza initiala;Ceea ce nu vor anunta insa este ca reprezentantii Comisiei Europene vor cere consens si dialog cu opozitia si partenerii sociali in finalizarea planului. Mesajele sunt clare. Sa vedem daca inteleg", a transmis Negrescu. Premierul Florin Citu pleaca la Bruxelles , iar marti seara la avea o cina de lucru cu presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen . Miercuri, premierul alaturi de mai multi ministri vor avea negocieri pentru PNRR.Guvernul a anuntat ca, marti, premierul Florin Citu pleaca la Bruxelles, iar de la ora 20.15, ora Romaniei, va avea o cina de lucru cu presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.Citu face deplasarea la Bruxelles, alaturi de mai multi ministri, pentru a negocia proiectele care vor primi finantare prin PNRR.Cele mai multe dintre intalnirile cu comisarii europeni sunt programate in cursul zilei de miercuri.Documentul trebuie depus la Bruxelles pana la finalul acestei luni, 14 state avand deja depuse planurile nationale la comisia Europeana.Prim-vicepresedintele Partidului National Liberal, Rares Bogdan , s-a declarat convins ca "Florin Citu va veni cu o mare victorie de la Bruxelles"."Ce este foarte important este ca acest plan este un adevarat Plan Marshall pentru Romania. Niciodata Romania in istoria ei nu a primit 30 de miliarde, mai precis 29,2 miliarde de euro, intr-o formula extrem de clara pe care romanii trebuie sa o stie. Cel mai important lucru - 14,5 miliarde din acesti bani sunt bani nerambursabili, iar celelalte 14,7 miliarde sunt bani pe care Roomania ii ia cu o dobanda, fiti foarte atenti, de 0,5%. Este cu 0,3 % mai mult decat ia Comisia", a declarat liderul liberal."Miercuri este o zi plina la Bruxelles in care, practic, reprezentantii Romaniei se vor intalni cu principalii comisari si vor discuta subiectele legate de energie - ca, de asemenea, Romania are peste 40% din comunitati nelegate la retelele de gaze. Aceeasi problema o avem cu irigatile, unde Comisia a spus initial ca finantarile se fac pentru apa desalinizata. Noi nu putem duce apa desalinizata, atata timp cat avem ape curgaarte. Era o problema legata de viitorul Europei si de faptul ca, in urmatrii 30 de ani, se va pierde peste 25% din ceea ce inseamna astazi debite de apa curgatoare (... ) Am explicat aceste lucruri, Florin (premierul Florin Citu- n.r) va veni cu o mare victorie de la Bruxelles", sustine Rares Bogdan.