VIDEO Orban, Barna si Nicusor Dan, declaratii despe candidatii comuni pentru Capitala. "Dreapta proeuropeana s-a unit pentru Bucuresti"

Principalele declaratii:Ludovic Orban:- Astazi avem de dat o veste buna pentru bucuresteni. Dreapta moderna pro europeana s-a unit intr-un proiect comun pentru Bucuresti. Dupa saptamani de discutii si analize, partenerii din USR Plus impreuna cu PNL am hotarat ca impreuna putem sa oferim un viitor mai bun pentru Bucuresti.-Proiectul este unul care trebuie sa puna capat modului lipsit de profesionalism, modului lipsit de interes si de dedicare fata de interesul bucuresteanului. Bataia de joc la adresa bucurestenilor trebuie sa ia sfarsit.-Bucurestiul trebuie guvernat de oameni capabili, cinstiti, dedicati servirii interesului public.-Astazi am decis ca vom prezenta candidati comuni pentru Bucuresti, la Primaria Capitalei si la cele de sector.-Impreuna am luat decizia de a sustine candidatura lui Nicusor Dan pentru functia de Primar General-Prezenta mea aici este si un argument pentru o cooperare loiala intre primarul general, primarii de sector si guvernul Romaniei.-Administratia are nevoie de sustinerea Guvernului pentru toate proiectele, pentru renovarea cladirilor emblematice, pentru construirea metroului, pentru rezolvarea problemelor traficuluiDan Barna:-Propunem acest proiect si sunt convins ca aceasta optiune reala, credibila, competenta, profesionista, va convinge locuitorii acestui oras ca este timpul si momentul sa scoatem la propriu PSD -ul din Bucuresti-Cine nu sustine aceasta echipa, o sustine pe Gabriela Firea -Este un acord la care nu s-a ajuns usor, fiecare dintre partide a facut sacrificii si le multumesc colegilor care au facut un pas lateral si au inteles miza mai mare-Punand aceste resurse impreuna, vom putea sa reconstruim Bucurestiul chiar de astazi-Ii urez mult succes lui Nicusor DanDragos Tudorache:-Momentul politic de astazi este unul despre responsabilitate, pe care noi simtim ca o avem fata de electoratul din Bucuresti-Acest proiect politic este despre principii de buna guvernare, cele care intotdeauna au fost ignorate-Nu este despre oameni si functii, ci despre transparenta- Acest moment politic este despre oameni si solutii, avem cea mai buna echipa de primari pentru sector, Nicusor Dan, Vlad Voiculescu Nicusor Dan:-Vreau sa multumesc USR PLUS si PNL pentru sustinerea candidaturii mele la Capitala-In politica, lucrul cel mai important este sa asculti ce vor oamenii pe care tu vrei sa ii reprezinti-Multi bucuresteni spun ca orasul se indreapta intr-o directie gresita si care spun "salvati-ne de PSD"- Vreau sa rog sustinatorii sa ia exemplu de la organizatiile de partid , sa treaca peste lupta politica si sa creada in proiectul mare cu care venim azi in fata dumneavoastra-Proiectul mare este construirea noului Bucuresti-Vom crea infrastructura noua pentru sanatate si educatie-Noul Bucuresti va fi prietenos cu bucurestenii, cu mame si copii, cu biciclistii, cu varstnicii, cu pietonii, cu conducatorii auto-Noul Bucuresti inseamna o administratie cinstita, moderna, profesionista-Noul Bucuresti inseamna ca oamenii de afaceri sunt parteneri, salariatii sunt parteneri, salariatii sunt parteneri-Proiectul "Noul Bucuresti" inseamna acel oras pe care bucurestenii il merita si ii invit pe toti bucurestenii sa participe impreuna cu noi