Inregistrari halucinante cu santajul unui secretar de stat din Ministerul Mediului. Cum a indepartat functionarul angajat de Costel Alexe zeci de sefi de directii silvice VIDEO

"In primul rand vreau sa va anunt ca domnul secretar de stat Gelu Puiu de la Ministerul Mediului si-a inaintat demisia, pe care i-am acceptat-o", a anuntat, intr-o conferinta de presa, premierul Florin Citu.Gelu Puiu a fost numit secretar de stat in decembrie 2019, de fostul ministru al Mediului Costel Alexe Demisia lui Puiu vine dupa ce jurnalistii de la Recorder au difuzat in dimineata zilei de marti, 20 aprilie, o investigatie din care rezulta ca secretarul de stat a santajat cel putin 20 de sefi de directii silvice din toata tara, pentru a-i determina sa renunte la functiile publice.Ancheta Recorder a relevat ca Puiu ii raporta rezultatele santajului fostului ministru PNL de la Ministerul Mediului, Costel Alexe. Cei doi provin din Iasi si sunt legati de interese politice comune. Gelu Puiu a ramas secretar de stat la Ministerul Mediului si dupa mandatul lui Costel Alexe.