VIDEO Ludovic Orban: "Trebuie sa ne asiguram ca vom avea camere web in toate clasele in care se tin ore in sistem hibrid"

"Scoala incepe pe 14 septembrie, asa e normal. Am luat deciziile legate de cum incepe scoala. Deja lucrurile se misca, consiliile de administratie ale scolilor, pe baza informatiilor care au fost date de DSP-uri, stabilesc modalitatea in care incepe scoala. Aici insist foarte mult, doamna ministru, pe comunicarea dintre scoli si parinti, astfel incat toti parintii sa stie in ce format va incepe scoala. De asemenea, toate masurile pe care le mai putem lua, sa fie luate. Am alocat 175 de milioane de euro pentru autoritatile locale si unitatile scolare pentru a achizitiona masti, echipamente de protectie, dezinfectanti, tablete si containere sanitare. Trebuie sa ne asiguram ca se misca in directia aceasta autoritatile locale. Solicitati inspectoratelor scolare ca, pe baza datelor pe care le primiti de la directorii unitatilor scolare, sa avem o situatie sa vedem in ce masura sunt utilizati acesti bani, pentru ca acesti bani vor fi decontati, daca mai este necesar mai comunicati o data primarilor, reprezentantilor autoritatilor locale ca acesti bani vor fi decontati si vor fi decontati repede, banii exista, sunt disponibili", a spus Orban, in debutul sedintei de Guvern.El a subliniat ca inspectoratele trebuie pregatite sa intervina in contextul in care nu exista tablete, camere web sau materiale de protectie sanitara."Inspectoratele trebuie sa fie pregatite sa intervina, asa cum am discutat, pentru situatii in care nu si-au facut treaba fie primarii, fie... De asta sa fiti pregatiti, astfel incat sa interveniti cu ceea ce este necesar. Asta inseamna tablete, camere web, mai ales acolo unde invatamantul este mixt, jumatate in clasa, jumatate online. Noi trebuie sa ne asiguram ca vom avea camere web in fiecare clasa in care se tin orele jumatate in clasa si cealalta jumatate din elevi urmaresc orele online, masti (...) - si aici puteti utiliza prevederea conform careia inspectoratele scolare, in parteneriat cu unitatile scolare, pot sa faca o achizitie rapida, astfel incat sa nu ne trezim ca un primar nu cumpara masti, nu avem masti pentru copii sau pentru cadrele didactice. Acestea trebuie toate pregatite si inspectoratele sa aiba si o situatie oarecum din timp. Trebuie sa se stie de sambata unde este necesara interventia", a spus premierul, care a pledat si pentru o comunicare intensa cu dascalii.Ministrul Educatiei, Monica Anisie, a aratat ca inspectoratele au facut deja inventarul si sunt pregatite pentru achizitii.De asemenea, ministrul a mentionat ca HG privind alocarea din fondul de rezerva a 100 de milioane de lei pentru Programul national educatia in siguranta si privind asigurarea cresterii numarului de posturi sunt pregatite."Domnule ministru Tataru, vreau sa transmiteti un mesaj clar catre autoritatile locale ca ne asumam - ca in lege scrie ca salariile personalului medical din cabinetele scolare pot fi platite fie din bugetul local, fie din bugetul de stat, prin Ministerul Sanatatii - ca Ministerul Sanatatii isi asuma plata salariilor pentru medicii si asistentele din cabinetele scolare care sunt angajati suplimentar pentru inceperea scolii", a subliniat Ludovic Orban.Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru , a precizat ca MS va aloca din fondul de rezerva resursa financiara necesara pentru 267 de posturi de medici scolari, 534 de posturi de asistenti medicali pentru cabinete scolare, 109 posturi de medici dentisti, 145 de posturi de asistenti medicali pentru cabinete stomatologice."Angajarea, in schimb, trebuie sa o faca autoritatile locale. Aici, ei trebuie sa se miste. Practic, le asiguram resursele financiare, ei trebuie sa identifice disponibilul si sa angajeze oamenii cu proceduri simplificate. (...) Nu putem noi sa recuperam in cateva luni deficitul de posturi care a fost mentinut zeci de ani, dar trebuie sa ne miscam repede si sa asiguram in cat mai multe scoli asistenta sanitara necesara", a subliniat Orban.