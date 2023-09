Vina de a castiga mult si a fi corect

Adoptarea in Senat a proiectului de lege privind eliminarea impozitarii tuturor pensiilor nu ar trebui sa ne mire.

Asa arata in Romania un an electoral. Va aduceti probabil aminte ca in 2008 se vota cu voiosie, chiar mai mare, majorarea cu 50% a salariilor tuturor profesorilor, niciodata intamplata, dar care a creat atatea frustrari si probleme ulterioare.

Ce poate fi mai bun in an electoral decat sa elimini impozite si sa cresti venituri, mai ales cand beneficiarul masurii este tocmai electoratul tau fidel?

Ca masura nu are cum sa fie sustenabila, nici macar nu cred ca mai trebuie justificat. In buna traditie a legislatiei romanesti, proiectul nu are un studiu de impact si fezabilitate. Dar in conditiile in care Romania este oricum cu deficitul la limita, tot din cauza unor masuri populiste. Si nu numai ca bugetul ar fi privat de impozitele datorate pentru pensiile mai mari de 1050 de lei, dar ar mai trebui sa verse la bugetul asigurarilor si CASS stabilit pentru aceste pensii.

Sigur ca toti am vrea sa fie bine ca sa nu fie rau. Cel mai bine ar fi sa nu mai existe impozite deloc, dar sa avem si servicii publice de top. Sa nu contribuim cu nimic, dar scoala sa fie buna, spitalele sa fie ca in Occident, politia eficienta etc. Din pacate nu se poate. Sau, in orice caz, nu se poate de azi pe maine, pocnind din degete, ci numai atunci cand cifrele permit diminuari de fiscalitate.

Insa politicianul roman nu stie multe. El a invatat in 26 de ani lectia pomenii electorale, care nu se mai poate face direct cu punga si galeata, deci trebuie facuta din plin cu legea. Cu sacrificare de echilibre, cu sacrificarea investitiilor, cum o fi, numai sa fie. Deci iresponsabilitatea politicienilor nu e ceva nou.

Senatul nu este camera decizionala. Camera Deputatilor va lua decizia finala, insa PSD+ALDE+bucati din UNPR detin in continuare majoritatea. Si nici PNL nu stiu cu cat elan se va opune "sa dea bani la oameni". Imediat ar incepe sa curga discursurile si imaginile cu batrani necajiti, care oricum nu platesc impozite, dar ce mai conteaza?, important e sa planga si piatra de pe strada.

Dar e o tusa care mi-a zgariat urechile, acultand comentariile pe marginea acestei stiri: eliminarea impozitarii nu e buna pentru ca nu beneficiaza de ea decat cei cu pensii mari. Un argument care rezoneaza cu enervarea provocata de indemnizatia de crestere a copilului de 36 de mii de euro.

Ca sa ai o pensie mare, daca ea nu este speciala desigur, trebuie nu doar sa castigi foarte bine, ci sa si castigi bani albi, adica sa ai venituri foarte mari, declarate si dijmuite pe masura. Cand oamenii acestia cu pensii mari sau cu indemnizatii mari de crestere a copilului plateau din greu luna de luna statului, sustinand prin banii lor multe pensii si indemnizatii aflate la momentul respectiv in plata, nu era nicio problema. Diferenta dintre ce plateau ei si ce plateau cei cu venituri mici nu era revoltatoare pentru nimeni.

Devine insa revoltatoare atunci cand oamenii acestia ajung in momentul in care trebuie sa incaseze ei pe masura a ceea ce au platit. Atunci nu mai e bine. Vom vedea ca indemnizatia de crestere a copilului de 36 de mii de euro este acum verificata. Daca este gresit calculata, daca reprezinta o frauda, atunci discutam despre altceva, dar daca indemnizatia este corecta inseamna, ca persoana aceea are venituri nete lunare de vreo 42 de mii de euro si platea luna de luna pentru ele inca o data pe atat statului. Cand are de luat e rau, cand avea de dat era insa foarte, foarte bine.

Daca la plata e dupa castig, iar la incasare, ca-i pensie, ca-i indemnizatie, e cu plafon si limite nu faci decat sa incurajezi munca la negru. Daca omul nu are satisfactie in urma contributiilor sale, mai bine face tot ce poate sa nu-i declare si sa-i puna la ciorap.

Eu cred ca toate pensiile ar trebui impozitate sau toate scutite de impozit. Iar daca eliminarea impozitarii pensiilor ar trebui sa se faca, atunci cand situatia bugetara ar permite-o desigur, ar trebui sa se faca dupa parerea mea tocmai pentru a elimina amenda pe venitul mai mare, sanctiunea pentru corectitudinea de a avea banii la vedere.

