Violeta Alexandru, despre bugetul Capitalei: "Va fi votat cu amendamente, se vor taia fonduri"

"Ma bucura, in primul rand, pentru bucuresteni, decizia conducerii USR -PLUS de a sustine, pana la urma, bugetul Capitalei. Liderii politici ai PNL Bucuresti, ai USR-PLUS, ai PMP, alaturi de Primarul General au avut discutii in aceste zile si au ajuns la un acord de sustinere a bugetului Capitalei. Sedinta de consiliu se va convoca de indata", a scris Violeta Alexandru, vineri, pe Facebook Ea subliniaza ca alternativa pentru neadoptarea bugetului ar fi fost blocarea Bucurestiului."Daca ieseam din termenul legal pana la care trebuia adoptat, Guvernul nu mai putea transfera cotele aferente Bucurestiului. Am explicat consecintele neadoptarii bugetului in toate discutiile avute. Bucurestiul nu are taxe si impozite ca sa poata sustine serviciile publice, salariile necesare, cheltuielile pentru functionarea orasului", spune liderul PNL Bucuresti.Violeta Alexandru arata ca bugetul va fi votat cu amendamente si se vor taia fonduri, punctand ca in acest sens primarul Capitalei a avut toata disponibilitatea."A fost evident ca niciunul dintre noi nu era de rea-credinta, ca existau explicatii pentru fiecare masura propusa, ca nu se ascunsese in buget vreun interes obscur al anumitor cercuri de interese. Asta s-a intamplat atunci cand era tacere pe buget si, de fapt, se scurgeau banii functie de grupurile de interese din jurul PSD . Avem opinii diferite privind sansele atragerii de venituri, se poate optimiza bugetul (si am apreciat, o spun cu toata sinceritatea, disponibilitatea USR-PLUS de a ne apleca asupra unei minutioase analize). Era bine sa fie optimizat pe parcursul saptamanilor de discutii (inclusiv in Comisia de buget, unde au fost toti consilierii de la toate formatiunile). Ceea ce conteaza, pana la urma, este sa avem astazi un buget votat pentru Bucuresti. Ne vom incadra in bugetul cu aceste taieri si vom analiza in continuare structura veniturilor si a cheltuielilor pentru rectificare. PNL sustine orice masura de optimizare a bugetului. Vom avea un obiectiv de la care nu ne abatem: atragerea de fonduri europene pentru dezvoltarea Bucurestiului", afirma Violeta Alexandru.Ea mentioneaza ca, in contextul discutiilor despre eficientizarea cheltuirii banilor publici, trebuie accelerate masurile concrete pentru inchiderea companiilor municipale, amintind ca sunt doua proiecte de hotarare pentru inchiderea companiilor municipale, depuse de PNL Bucuresti, care asteapta sa fie votate."Lucram la a treia", a mai anuntat liderul PNL Bucuresti.Violeta Alexandru mai arata ca au fost decuplate alte teme, necesar a fi discutate, de decizia vitala privind bugetul si a propus o sedinta a liderilor coalitiei chiar saptamana urmatoare."PNL va propune partenerilor de guvernare locala completarea protocolului din campania electorala cu prevederi privind modul de lucru la nivelul deciziilor locale. Nu vreau sa amanam discutiile", spune Alexandru.Presedintele PNL Bucuresti precizeaza ca detalii privind amendamentele agreate asupra structurii bugetului va oferi primarul general."Le multumesc inca o data partenerilor nostri pentru ca am ajuns la un rezultat si nu pot incheia fara sa le multumesc consilierilor generali PNL pentru cele peste 6 saptamani in care nu au lipsit de la nicio discutie la care au fost solicitati, in care au venit cu sugestii constructive si in care au incercat sa gaseasca solutii, alaturi de primarul general, la situatia dezastruoasa a bugetului dupa PSD. Datorii neplatite de luni de zile si chiar de ani, in unele cazuri. Vor vota colegii mei liberali, asa cum ii stiu, cu responsabilitate fata de Bucuresti", conchide Violeta Alexandru. Nicusor Dan, primarul Capitalei a transmis ca in urma discutiilor de joi seara, s-au inregistrat progresele sperate, in ceea ce priveste bugetul Capitalei.Edilul a precizat ca s-au convenit o serie de ajustari la proiectul de buget, ajungand astfel la o forma acceptata de toata lumea. Dan a mai aratat ca sustine sporirea solidaritatii in coalitie, dar si realism maxim in privinta chestiunilor dificile. El afirma ca e posibila convocarea unei sedinte CGMB in urmatoarele ore. "Discutiile de joi seara privind bugetul Capitalei au inregistrat progresele sperate. Am convenit o serie de ajustari la proiectul de buget, ajungand astfel la o forma acceptata de toata lumea.Sigur, nu e un buget perfect, dar e pasul necesar si corect pentru a incepe investitiile in Capitala si pentru a elimina datoriile si problemele din perioada Firea-PSD. Vom lucra impreuna in continuare, inclusiv in perspectiva rectificarii din a doua parte a anului, pentru a imbunatati abordarea in chestiunile bugetare", afirma Nicusor Dan El subliniaza faptul ca din caest motiv sustine sporirea solidaritatii in coalitie, dar si realism maxim in privinta chestiunilor dificile."Multumesc liderilor si reprezentantilor USR PLUS, PNL si PMP pentru contributia la gasirea unei solutii. E posibila convocarea in urmatoarele ore a unei sedinte de Consiliu General, in care vom supune din nou la vot proiectul de buget, cu modificarile agreate", precizeaza Nicusor Dan Bugetul Capitalei, redus cu un miliardPe de alta parte, copresedintii USR PLUS Bucuresti au anuntat ca vor propune aprobarea de catre consilierii USR PLUS a noului proiect de buget. Viceprimarul Capitalei Horia Tomescu.El sustine insa ca nici aceasta varianta imbunatatita nu este inca una realista."O spunem foarte clar: bugetul in aceasta varianta imbunatatita nu este inca unul realist. Si eu si colegii mei avem incredere ca prin rectificari bugetare succesive vom aduce proiectia bugetara de astazi cat mai aproape de realitate. Pe termen mediu si lung, este evident ca nu putem continua asa. "Reteta Firea" a adus orasul in faliment. Aprobarea acestui buget nu face decat sa castige timp, timp pe care coalitia de la Bucuresti trebuie sa il foloseasca pentru reforme reale si accelerate", este mesajul transmis de Horia Tomescu pe Facebook.Viceprimarul Capitalei adauga ca majoritatea in Consiliul General nu functioneaza cum trebuie si ca angajamentele initiale nu au fost respectate, urmand ca saptamana viitoare sa aiba loc intalniri pentru a se reaseza colaborarea.