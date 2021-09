Liderul senatorilor PNL: ”Când vrea, vorba aia, muşchii PSD-ului, ne dau băieţii jos, dacă vor să ne ţină, ne mai ţin”

"Trebuie s-o spunem clar şi direct: când vrea, vorba aia, muşchii PSD -ului, ne dau băieţii jos, dacă vor să ne ţină, ne mai ţin, cu alte cuvinte, ne mai dau drumul la aţă. Aici am ajuns", afirmă Guran. "Stimaţi colegi, trăim un moment foarte greu şi ne ascundem, nu ne permitem să vorbim să nu deranjăm pe nimeni. Dom-le, suntem în găleată în momentul de faţă, cu guvernarea, cu ce se întâmplă! S-a stricat toată căruţa cu aliaţii noştri, cu ceea ce se întâmplă! În momentul de faţă, trebuie s-o spunem clar şi direct: când vrea, vorba aia, muşchii PSD-ului, ne dau băieţii jos, dacă vor să ne ţină, ne mai ţin, cu alte cuvinte, ne mai dau drumul la aţă. Aici am ajuns şi asta este situaţia grea. Credeţi că PSD-ul ne vrea binele?Nu! Ne ţin până atunci când e cazul să ne lase să murim şi o s-o facă, în aşa fel încât peste doi ani şi jumătate să fim la pământ”, a afirmat liderul senatorilor PNL, vineri, la şedinţa Colegiului director al PNL Giurgiu, unde Ludovic Orban îşi prezină moţiunea cu care încearcă să obţină un nou mandat la şefia PNL.Guran, unul dintre susţinătorii lui Ludovic Orban , a făcut apel la echilibru, la diplomaţie, susţinând că partidul are nevoie de viziune şi un lider care să cunoască partidul şi pe membrii acestuia, "un om la care se poate ajunge şi se poate discuta cu el". "Să dea Dumnezeu pe 25 (septembrie – n.r.) să votăm cu mintea, cu sufletul şi nu cumva să votăm la comandă”, le-a mai spus Virgil Guran liberalilor din Giurgiu.viewscnt