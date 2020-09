Ministrul Economiei: Incredibil la ce atacuri in stil terorist se preteaza cei de la PSD Mehedinti. Tentativa de incendiere a masinilor unor colegi liberali este un act violent, care nu trebuie tolerat de nimeni

"Incredibi la ce atacuri in stil terorist se preteaza cei de la PSD Mehedinti! De aceea vin si transmit clar: Nu vom tolera actiunile de intimidare la adresa unor membri PNL ! Tentativa de incendiere a masinilor unor colegi liberali, de la Livezile, este un act violent, care nu trebuie tolerat de nimeni! Atacul in stil terorist a fost pus la cale de fiul unui candidat PSD la Consiliul Local din comuna Livezile! Nu pot sa cred ca primarul PSD Adrian Nanuti si Aladin Georgescu permit asa ceva! Vreti sa moara oameni!?!?!", a scris Virgil Popescu luni pe Facebook Ministrul Economiei a mai spus ca nu este o coincidenta ca exista grade de rudenie intre unii politisti din Mehedinti si primarul PSD al comunei Livezile."Totodata, am incredere ca autoritatile isi vor face treaba, iar cel care a incercat sa faca asta va fi pedepsit potrivit legii. Iar faptul ca exista grade de rudenie intre oficiali din Politia Mehedinti si primarul PSD de la Livezile este doar o coincidenta si nu are nimic de a face cu incercarea de a nu le permite criminalistilor sa se prezinte la locul faptei! Asta si sper! Ca este doar o coincidenta!", a completat Popescu.Acesta se intreaba cum este posibil ca in 2020 sa mai existe astfel de atacuri de tip terorist care pot pune in pericol viata oamenilor."Si stau sa ma intreb: cum este posibil ca in anul 2020 sa asistam la asemenea atacuri de tip terorist, care pot pune in pericol viata unor oameni!?! Fac un apel clar pentru toata lumea: sa fim civilizati! Fara atacuri de tip terorist si actiuni de intimidare pe perioada campaniei electorale! Si un mesaj pentru contracandidatii de la PSD: chiar daca ne veti da foc, PNL va castiga pentru ca mehedintenii vad de ce mizerii sunteti in stare!", a conchis Virgil Popescu.