Ministrul Energiei sesizeaza Consiliul Concurentei cu privire la preturile practicate de furnizorii de energie electrica

"Ce trebuie sa stie romanii - incepand cu 1 ianuarie, piata de energie electrica este complet libera. Asta inseamna ca fiecare client casnic - si vorbim de clientii casnici - are dreptul si poate sa isi aleaga un furnizor din piata concurentiala, un furnizor care ofera pretul cel mai bun.Daca nu fae acest lucru, automat vor fi trecuti intr-o piata a serviciului universal, tocmai pentru a nu ramane nealimentati la energie electrica, insa piata aceasta a serviciului universal ei trebuie sa stie ca este o piata mai scumpa - ca este mai scumpa cu 20%, cu 15%, cu 25%, asta este in functie de furnizorul unde sunt in momentul de fata.Faptul ca pretul pietei serviciului universal difera de la furnizor, la furnizor, pentru mine imi da de gandit ca acolo lucrurile nu sunt in regula si am si solicitat astazi Consiliului Concurentei o investigatie in acest sens", a declarat Virgil Popescu la B1 , marti, 29 decembrie.Ministrul Energiei a mai spus ca nu i se pare normal ca pe piata serviciului universal, unde sunt trecuti automat clientii care nu isi aleg un furnizor, sa difere preturile in functie de zona tarii."Pana la urma, lucrurile acestea trebuie sa fie reglate, iar furnizorii au obligatia si etica morala sa spuna oamenilor, alegeti furnizorul din piata concurentiala.Eu ii indemn pe toti romanii sa isi caute un furnizor si le dau si un exemplu de cel mai ieftin furnizor din momentul de fata - compania Hidroelectrica , care este o companie foarte solida, detinuta de statul roman, care are pret mai mic cu 4% de la 1 ianuarie decat pretul de anul acesta.Ii indemn pe toti sa isi caute un furnizor in asa fel incat sa nu fie tentati de conservatorism, sa ramana in piata serviciului universal si la sfarsitul lunii ianuarie, cand ii vine factura, sa vada ca este mai mare cu 10%, 15% sau cu 20%", a mai spus Virgil Popescu.