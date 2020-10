Nemultumiri in USR PLUS dupa ce Vlad Teohari a fost eliminat de pe listele pentru diaspora, de Comisia de Arbitraj, pe motive de moralitate

Vlad Teohari: "Ceea ce s-a intamplat a fost o nedreptate crasa"

Iulian Lorincz: "Este o decizie care ma pune intr-o pozitie ingrata"

allen Coliban: "Este o greseala in interpretarea unor fapte"

Ulterior, Comisia Nationala de Arbitraj a decis ca Vlad Teohari nu are moralitatea necesara pentru a candida, deoarece a semnat o scrisoare, in 2019, prin care protesta fata de excluderea Olimpiei Ardelean din USR, dupa ce aceasta a avut o pozitie critica fata de deciziile lui Dan Barna , prin intermediul unei postari scrise pe pagina ei de Facebook In urma deciziei, pe cele doua locuri pentru diaspora au ramas Iulian Lorincz si Simina Tulbure.Mai multi membrii USR si-au aratat indignarea fata de schimbarea radicala aparuta chiar inainte de termenul limita al depunerii listei finale, argumentand ca integritatea nu poate fi pusa la indoiala prin prisma unor aspecte care tin de libertatea de exprimare.Reporterii Ziare.com au luat legatura cu Iulian Lorincz, cu Allen Coliban, noul primar al orasului Brasov, membru al USR PLUS, si cu Vlad Teohari pentru a comenta situatia tensionata din partid Simina Tulbure si Dan Barna nu au putut fi contactati, iar Raluca Rusu, membra a Comisiei de Arbitraj a USR, cea care s-a autosesizat in cazul lui Vlad Teohari, a declarat ca nu poate sa ofere detaliii pana la 21 octombrie, cand se va finaliza procesul de validari si invalidari.Vlad Teohari a declarat ca nici in momentul actual nu stie daca figureaza sau nu pe listele depuse la Biroul Electoral Central si ca decizia luata de Comisia de Arbitraj l-a pus in imposibilitatea de a se apara."Candidatura mea la Camera Deputatilor a fost invalidata de Biroul National USR, cu 13 din 25 de voturi, printr-un aviz negativ de neintegritate. pe care Comisia de Arbitraj USR mi l-a dat in aceeasi zi, fara sa am dreptul macar la aparare. Nu a fost aplicat tuturor. In aceeasi sedinta au validat o alta persoana in aceeasi situatie. Dupa ce colegii mi-au acordat increderea la alegerile interne, clasandu-ma pe primul loc, observ ca nu am trecut testul integritatii pentru ca am semnat in 2019 o scrisoare comuna, initiata de colegii mei pentru ca nu eram de acord cu o decizie. Numele meu figura printre alte zeci.Abia ieri la ora 18 am primit mail oficial ca am fost invalidat si am atacat la Comitetul Politic in aceasta dimineata. Nu am fost sanctionat timp de un an de zile, pentru ca scrisoarea dateaza din 2019. Comisia Nationala de Arbitraj s-a autosesizat intr-un mod cel putin bizar, pe data de 5 octombrie, si m-a pus in imposibilitatea de a ma apara de pe 5 pana pe 7 octombrie.Azi au fost depuse listele la Biroul Electoral Central, in continuare nu stiu daca figurez pe ele sau nu oficial", a declarat Vlad Teohari.Iulian Lorincz sustine ca respecta decizia Comisiei Nationale de Arbitraj, care ar fi fost surprinzatoare chiar si pentru el, dar ca il pune "intr-o pozitie ingrata". Mai declara ca problema consta in statutul partidului, care ar trebui modificat."Nu este o decizie pe care am luat-o eu, ci una a Comisiei Nationale de Arbitraj, surprinzatoare si pentru mine. Este o decizie care ma pune intr-o pozitie ingrata, pentru ca au fost niste alegeri interne prin care s-a decis ceva, iar aceasta Comisie a decis altceva. Dar e o decizie pe care o respect, chiar daca ma pune in aceasta pozitie ingrata de a fi pe locul intai, locul doi (cel pe care se afla in urma alegerilor interne - n.r.) fiind si el tot eligibil. Colegul meu, Vlad Teohari, este si el intr-o situatie destul de dura din punct de vedere profesional.Cred ca este vorba despre o problema cu statutul partidului nostru si sper ca, impreuna cu PLUS, sa fim suficient de maturi si sa schimbam acest statut, astfel incat orice aviz de integritate sa fie dat inaintea unui scrutin, nu dupa. Altfel, se vor naste mereu nemultumiri. Un avantaj al USR este faptul ca exista niste alegeri interne, cum au fost acum cu listele pentru parlamentare. De asta spun ca mie mi se pare ca orice decizie de tipul celei de acum (a Comisieo Nationale de Arbitraj - n.r.) trebuie sa fie luata inaintea oricarui scrutin intern. In acest fel, ti se spune inainte daca esti sau nu integru, daca poti sau nu candida", a declarat Iulian Lorincz, pentru Ziare.com.Allen Coliban catalogheaza decizia Comisiei de Arbitraj ca fiind "o greseala in interpretarea unor fapte" si atrage atentia asupra faptului ca ar putea sa devina un precedent periculos."A fost o greseala a Comisiei de Arbitraj in interpretarea unor fapte, e o greseala regretabila, o greseala care poate constitui un precedent periculos. Astazi este termenul de depunere a listelor finale pentru parlamentarii de diaspora, pentru candidatii la parlamentare din partea circumscriptiei diaspora, prin urmare consider ca pana expira acest termen eu spun ca se poate repara aceasta nedreptate.Comisia de Arbitraj are acest drept, de a da un aviz privind integritatea, insa integritatea nefiind definita altfel decat in termenii DEX-ului. Din punctul meu de vedere, integritatea face referire la cu totul alte probleme, la probleme de natura penala, la probleme care tin de un istoric politic, traseism, nicidecum aspecte care tin de libera exprimare. Comitetul politic, din punct de vedere al statutului, era singurul care putea sa invalideze respectiva decizie a comisiei de arbitraj. Din pacate, toate celelalte mecanisme sunt de durata, adica vom avea un comitet politic saptamana viitoare, dar strict pe speta in cauza nu pot sa indrepte efectele produse", a declarat Allen Coliban.Clotilde Armand a atins si acest subiect, in cadrul unui interviu oferit pentru Ziare.com, considerand ca aceasta criza interna se va rezolva."Fiecare are ambitii sa ajunga mai sus la munca, la scoala si asa mai departe. Asa este si in lumea politica. Sunt oameni foarte buni care vor sa ajunga mai sus, iar competitia in USR este foarte stransa. Este adevarat ca scandalurile nu ne fac foarte bine si sunt multi dezamagiti care ne critica, pe buna dreptate. Eu vreau sa transmit un mesaj celor care ne urmaresc in aceste zile: aveti incredere in noi. USR a rezolvat fiecare criza interna, stiti ca au fost mai multe, pentru ca suntem oameni liberi, liberi sa ne exprimam.USR a demonstrat mai multa transparenta decat orice alt partid politc in ultimii 30 de ani. Este o transparenta din toate punctele de vedere. Este un castig enorm in politica romanesca. Este natura umana faptul ca oamenii vor sa ajunga mai sus. Suntem oameni liberi sa ne exprimam. USR este si o oglinda a societatii romanesti, o societate de oameni care vor sa fie liberi. Faptul ca sunt dezbateri, pe care unii le numesc scandaluri, este un lucru natural, pana la urma", a declarat Clotilde Armand, primarul ales al Sectorului 1.