Vlad Voiculescu: "Am castigat procesul cu Compania Municipala de Iluminat Public Bucuresti". Procesul a pornit de la bannere montate pentru PSD

"Tocmai am castigat procesul cu Compania Municipala de Iluminat Public Bucuresti! Am cerut transparenta din partea Companiei, dupa ce am vazut cum punea bannere pentru PSD si am fost dat in judecata, probabil la comanda Gabrielei Firea si a PSD. Asa cred ei ca pot sa ne inchida gura. E bine ca sentinta a venit acum, pentru ca, dupa preluarea mandatelor de consilieri generali, urmeaza sa ne cunoastem direct in Consiliul de Administratie al societatii. Managementul va trebui sa explice de ce banul public a fost cheltuit pentru servicii pentru un partid politic, fara contract. Se numeste delapidare si se pedepseste cu inchisoarea", a scris Vlad Voiculescu sambata pe Facebook Vlad Voiculescu a povestit si motivul pentru care instanta i-a dat dreptate in acest proces."In data de 19 aprilie 2019, in plina campanie de europarlamentare, am vazut ca, in Piata Rosetti, Compania Municipala de Iluminat Public Bucuresti monta bannerele PSD. Am publicat o fotografie cu scena asta pe pagina mea de Facebook, cu solicitarea publicarii contractului. Au pretins ca exista un contract, dar in cadrul procesului s-a dovedit ca nu aveau contract cu PSD la data respectiva. Asta inseamna delapidare, adica folosirea banului public pentru servicii catre PSD. Dupa ce am aflat toate astea, am depus plangere penala impotriva lor, in februarie 2020. Din fericire, in cazul asta nu va trebui sa asteptam dupa sistemul de justitie sa faca atat de necesara curatenie! Curatenie vom face noi, Justitiei ii ramane doar sa ii pedepseasca pe cei vinovati", a explicat Voiculescu.