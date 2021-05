Vlad Voiculescu, sageti la adresa premierului Citu: ideea promovata de Ministerul Sanatatii in ianuarie a devenit acum campanie a guvernului

"Ma bucur ca ideea promovata de Ministerului Sanatatii in ianuarie a devenit acum campanie a guvernului. PS Recunosc ca nu ne-am gandit atunci sa facem un clip cu domnul Florin Citu" a scris Vlad Voiculescu pe Facebook.Guvernul a lansat, joi, 27 mai, mai multe spoturi de informare privind campania de vaccinare anti-Covid. Premierul Florin Citu a declarat ca spoturile sunt facute "pentru a ne regasi fiecare dintre noi in ele" si pentru a raspunde la intrebarea "Ce contine vaccinul?". "Nu este o intrebare directa despre ce elemente chimice contine, ci este mai mult despre ceea ce inseamna pentru noi vaccinul", a declarat premierul."Fiecare roman care inca nu s-a vaccinat ar trebui sa se gandeasca la ce ii lipseste. De ce va este dor astfel incat sa aveti viata dinainte de pandemie. Acum avem vaccin si nu mai avem nicio scuza. Vreti sa va vedeti parintii mai des, sa mergeti in concediu, solutia e sa va vaccinati. Fiecare roman trebuie sa se gandeasca la ce ii lipseste daca este nevaccinat si cum i se va schimba viata. Eu zic ca toti vrem sa ne intoarcem la normalitate", a declarat premierul.Acesta a precizat ca tema campaniei este "Impreuna invingem pandemia" si ia indemnat pe romani sa se vaccineze.In postarea Ministerului Sanatatii din luna ianuarie intitulata "Ce contine vaccinul?" se vorbea despre revenirea la normalitate"Saruturile si imbratisarile uitate. Excursiile cu scoala. Bunicii la masa de sarbatori. Un film bun la cinema cu popcorn si suc mare. O seara la teatru cu sala plina. Un concert cu mii de spectatori. O cina la restaurant cu prietenii. O escapada de weekend cu avionul, hotarata peste noapte. O petrecere acasa unde fiecare aduce gustari. Competitii sportive. Strangeri de mana cand faci cunostinta cu cineva. Vise linistite si granite deschise. Profesori care merg printre randurile bancilor. Multimea din gara. Libertatea de a sta acasa cand vrei TU...", se arata in postare.