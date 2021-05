Vlad Voiculescu compara cazul Andreei Moldovan cu al Laurei Codruta Kovesi: "Statul roman a ales sa actioneze la fel"

Voiculescu, fost ministru al Sanatatii, face precizarile in contextul in care medicul Andreea Moldovan a anuntat luni, intr-o postare pe Facebook "Dr. Andreea Moldovan va lucra la Organizatia Mondiala a Sanatatii, la Geneva. Povestea recenta a Andreei este nu doar povestea unei romance profesioniste si cinstite care are parte de apreciere mai degraba in strainatate decat in tara ei. Este o poveste comuna a milioane de romani. Un detaliu suplimentar cred ca merita remarcat: o romanca atacata de tot ce inseamna presa mafiota in aceasta tara a fost demisa de la varful unei institutii fara ca macar o data sa ii fi fost reprosat ceva, fara sa fi primit macar un telefon inainte. Ultima data cand se intampla ceva similar - in cazul LCK - macar iesea purtatorul de cuvant sa anunte. Acum a fost un comunicat de presa. La cativa ani distanta, 'statul roman' a ales sa actioneze la fel", a scris Voiculescu, pe Facebook.Pe 14 aprilie, Vlad Voiculescu a fost revocat din functia de ministru al Sanatatii de premierul Florin Citu . Totodata, seful Executivului a demis-o pe Andreea Moldovan din functia de secretar de stat la Ministerul Sanatatii.Decizia venea dupa ce, pe 13 aprilie, in Monitorul Oficial fusese publicat un ordin al ministrului sanatatii care stabilea criteriile utilizate in evaluarea riscului epidemiologic de imbolnavire cu virusul SARS-CoV-2 in vederea instituirii carantinei zonale.Intr-o declaratie de presa, premierul Florin Citu arata ca a decis sa faca o modificare la varful Ministerului Sanatatii."De un an de zile Romania trece printr-o perioada dificila in lupta cu pandemia. Aceasta lupta a intins la maxim resursele statului, in special in sistemul de sanatate, dar si in economie. Ca sa avem succes in aceasta lupta cu pandemia, intotdeauna am spus ca este nevoie de incredere in institutiile statului, in institutiile care administreaza aceasta perioada dificila. In acest context si pentru a ma asigura ca increderea in institutiile statului ramane, am decis astazi sa fac o modificare la varful Ministerului Sanatatii", afirma Florin Citu.