Vlad Voiculescu, prima interventie dupa scandalul Foisor: "Ministerul Sanatatii nu poate decide peste un manager de spital aflat in subordonarea unei primarii"

Voiculescu a spus ca discutii despre includerea Spitalului Foisor in lista spitalelor COVID sunt de un an, dar ca nu s-a intamplat nimic in aceste sens. Ministerul Sanatatii a dat avizul pentru ca de acele locuri depinde viata unor oameni, dar ca s-a intarziat cu acordul managerului spitalului."Discutiile despre includerea spitalului Foisor in circuitul COVID-19 sunt de un an. Ministerul Sanatatii a dat avizul pentru ca spitalul sa devina COVID pentru ca de acele locuri depindea si depinde viata unor oameni. S-a intarziat nepermis de mult cu transferul pacientilor si acordul managerului, respectiv formalitatile intocmite de conducerea Spitalului si de ASSMB au venit ultimele si au venit cu intarziere. Spitalul Foisor nu este sub autoritatea Ministerului Sanatatii, ci Primariei Bucuresti si ASSMB. Ministerul Sanatatii nu poate decide peste un manager de spital aflat in subordinea unei primarii sau a unui consiliul judetean", a spus Vlad Voiculescu.Ministrul a mai mentionat ca este regretabil ca unii folosesc aceasta situatie pentru capital politic."Chiar daca vorbim de o situatie de criza lucrurile pot fi blocate fie din interes, mediatic, politic, fie dintr-o neintelegere a situatiei de criza in care sistemul sanitar se afla si MS are capacitate limitata pentru a trece peste decizia unui manager, respectiv refuzul de a semna, respectiv o intarziere. Este regretabil ca s-a intamplat acest lucru si este cat de poate de evident ca de la un punct incolo s-a incercat folosirea unei situatii de urgenta pentru a castiga capitalul politic", a precizat ministrul Sanatatii.La randul sau, premierul Florin Catu, intrebat cine e responsabil pentru ce s-a intamplat la Spitalul Foisor, a spus: "Am spus ca aceasta mutare nu e prima facuta. Au mai fost astfel de spitale transformate in unele pentru pacienti COVID. Sunt si eu foarte suparat de ceea ce am vazut la televizor. Detaliile tehnice v-au fost prezentate de Raed Arafat , probabil vor fi prezentate date si de minsitrul Sanatatii. Vreau sa va spun ca asa cum fiecare contribuabil are legatura cu ministerul Finantelor si fiecare pacient din Romania are legatura cu Ministerul Sanatatii. (...) Este de vazut daca mai exista onoare in Romania. Am spus si in sedinta CCI pentru ca e normal sa intervina premierul sa vorbeasca si cu managerul. In aceasta situatie trebuie sa intelegem cu totii ca avem un singur inamic - pandemia".O alta tema de interes este situatia pacientilor COVID din sectiile ATI, dupa ce duminica, 11 aprilie, numarul acestora a ajuns la 1.531, record absolut de la inceputul pandemiei.Romania mai are, in prezent, sase paturi libere la Terapie intensiva pentru pacientii cu COVID-19, a declarat, duminica, ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu.