Voiculescu, reactie dupa demitere: "Exista indicii ca sunt diferente intre decesele raportate, mai putine decese. Vorbim despre o statistica si o metodologie care trebuie schimbata"

"O sa il rog pe dl ministru interimar, care ocupa functia de prim-ministru, sa revada metodologia facuta in guvernarea partidului domniei sale cu privire la raportarea deceselor din spitale COVID. Nu as vrea sa arunc cu numere, pentru ca nu am reusit sa documentam. Investigatia pe care am inceput-o arata diferente fundamentale intre ceea ce se raporteaza si datele reale", a declarat Vlad Voiculescu intr-o conferinta de presa sustinuta vineri dimineata.