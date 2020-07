Fostul ministru al Sanatatii, Vlad Voiculescu, despre clasarea dosarului 10 August: "Pute totul de la o posta si aici nu este doar mana PSD!"

Procurorii DIICOT au clasat miercuri ancheta in dosarul violentelor din 10 august 2018 pentru sub aspectul savarsirii, in forma tentativei, a infractiunii de actiuni impotriva ordinii constitutionale. Fostii sefi ai Jandarmeriei au scapat de acuzatii, iar o parte din dosar urmeaza sa fie declinat la Parchetul General, potrivit unui comunicat al DIICOT."Dosarul 10 August a fost clasat de DIICOT, nici un sef al jandarmilor sau politician nu raspunde pentru violentele impotriva protestarilor. Raman anchetati cativa jandarmi.Nu se poate asa ceva!Pute totul de la o posta si aici nu este doar mana PSD Nu doar PSD l-a facut general pe secretarul de stat care a coordonat actiunea! Nucu Marin il cheama. Era colonel la 10 august. In Noiembrie a fost facut general.Nu PSD a facut numirile de procurori de rang inalt la mica intelegere, fara sa tina cont de avizul CSM si incalcand MCV!Nu doar PSD a ascuns pana astazi toate datele referitoare la ce s-a intamplat atunci in spatele unei "desecretizari" de documente pe care le-au trimis la procurori (procurori care oricum aveau acces la acele documente)!Toate cele de mai sus au fost facute inclusiv de PNL si de Presedinte!Iar mizeria asta a fost scoasa acum pentru ca e vara, se apropia 10 august si mai e timp sa uite lumea pana la alegeri!Cata sfidare!Cata mizerie!PS: SInformatia este publica, inca inainte de numirea dansei.PPS Niste "resturi" din dosar, pe "infractiuni de purtare abuziva, abuz in serviciu si neglijenta in serviciu" merg la Parchetul Militar. Probabil vor fi ingropate acolo."