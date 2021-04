Ministrul Sanatatii, dupa intalnirea privind inmormantarea celor cu COVID-19 : "Persoanele decedate vor fi imbracate, sicriul sigilat"

O noutate e faptul ca preotii si pastorii vor avea acces in spital la pacientii cu COVID-19.Principalele declaratii ale ministrului:"Am avut o intalnire legata de modul in care sunt organizate intalnirile. Ordinul de ministru e in lucru in acest moment, maine va fi semnat. Va contine cateva reglementari suplimentare pe care MS le considera necesare, vorbim de masuri de protectie suplimentare. Un preot va putea merge la pacientii din ATI. Toate solicitarile cultelor vor fi incluse in noua forma a ordinului", a declarat ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu."Nu spune nicaieri intr-un ordin de ministru ca oamenii nu ar trebui sa fie imbracati", a continuat Vlad Voiculescu, adaugand ca o modificare e legata de accesul preotului in spital, sau al pastorului.Ministrul Sanatatii a mai spus ca persoanele decedate de COVID-19 vor fi imbracate, iar sicriul va fi sigilat.