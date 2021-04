Vlad Voiculescu nu exclude intoarcerea la Ministerul Sanatatii. "Daca as avea ce sa-mi reprosez, nu as avea acest curaj"

Contrele dintre Vlad Voiculescu si Florin Citu

"Nu am vazut argumente pentru care varianta de a fi din nou ministru al Sanatatii sa nu stea in picioare. Nu exclud intoarcerea mea la Ministerul Sanatatii. Daca as avea ce sa-mi reprosez, nu as avea curajul sa spun acest lucru", a declarat Vlad Voiculescu la Europa Fm.Cu toate ca s-ar intoarce la minister , adauga ca ar fi greu sa lucreze cu premierul Florin Citu , despre care spune ca nu are calitatile necesare pentru functia pe care o ocupa."Cu domnul Citu va fi greu de lucrat. Nu a demonstrat leadershipul, spiritul de echipa sau alte calitati care credeam ca il califica pentru functia de premier Sunt niste reguli de baza. Nu continui sa lasi puterea cuiva daca nu e folosita in interesul oamenilor care ne-au votat", a adaugat fostul ministru.Nu este prima data cand Vlad Voiculescu a dat de inteles ca nu ar fi avut o comunicare eficienta cu premierul . Fostul ministru a Sanatatii a declarat vineri seara, 16 aprilie, ca premierul nu i-ar mai fi raspuns la telefon din seara tragediei de la Matei Bals."La Citu nu e doar imaturitate politica. Nu vad de ce la Guvernul Romaniei nu se doresc aplicate niste principii pe care le vrem. Citu se poarta de parca a castigat alegerile si acum poate sa dea afara pe oricine oricand si acum are si el un Guvern. Nimeni nu l-a votat pe domnul Citu", a afirmat acesta", a declarat Vlad Voiculescu.Mai mult, nici Klaus Iohannis nu i-ar fi raspuns dupa ce a semnat decretul privind revocarea lui Voiculescu."Da, am incercat. Nu mi-a raspuns nici domnul Iohannis. (...) Mi-ar fi placut sa am o discutie despre ce s-a facut la Ministerul Sanatatii in cele 4 luni si ce ar fi putut fi facut in continuare", a afirmat Vlad Voiculescu.