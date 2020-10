Vlad Voiculescu: Pentru al treilea viceprimar trebuie modificata legea in Parlament. Nu faci un post pentru un om

Codul administrativ prevede ca municipiile resedinta de judet au cate un primar si cate doi viceprimari, iar comunele, orasele si municipiile au cate un primar si cate un viceprimar. Astfel, primaria Capitalei trebuie sa aiba doi viceprimari. Alianta USR PLUS l-a propus pe Vlad Voiculescu, iar PNL l-a votat pe Stelian Bujduveanu pentru functia de viceprimar.Premierul Ludovic Orban a anuntat ca PNL va valida in Biroul Executiv de luni protocolul de colaborare la nivelul administratiilor locale cu PMP. Intrebat despre posibilitatea ca Mihail Neamtu sa fie viceprimar, liderul liberalilor a precizat ca nu este exclusa aceasta varianta., a declarat Vlad Voiculescu intr-un interviu pentru Ziare.com.Intrebat daca va sustine modificarea legii pentru al treilea viceprimar, Voiculescu a declarat ca situatia trebuie evaluata pentru a stabili daca exista un beneficiu."Orice partid poate sa propuna orice. USR PLUS este partidul care are cei mai multi consilieri in Consiliul General si impreuna cu consilierii PNL poate sa formeze lejer o majoritate. (...) Ca principiu, daca sunt de acord cu modificarea legii in beneficiul cuiva, cred ca asta ridica niste semne de intrebare. Ar trebui evaluat care este beneficiul public. Cred ca legile, in general, trebuie facute pentru oameni, pentru popor, mai degraba decat pentru politicieni. (...) Ca Bucurestiul sa aiba trei viceprimari si nu doi - este de discutat daca are sens o astfel de modificare. Nu pot sa va dau un raspuns cert. Daca ar fi o astfel de propunere pe masa, ar trebui analizata. Din cate stiu eu, nu este", a mai spus Voiculescu.Pana la publicarea acestui articol, Eugen Tomac nu a putut fi contactat pentru a explica de ce PMP, care a candidat singur la alegerile locale din aceasta toamna, vrea un post de viceprimar.