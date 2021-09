Vlad Voiculescu despre scandalul PNDL din Coaliție: "Florin Cîțu vrea să facă ceea ce nici Dragnea nu a îndrăznit"

Într-o postare pe Facebook Vlad Voiculescu scrie că PNDL 3 va fi o hoție:"PNDL 1 a fost o hoție.PNDL 2 a fost o hoție.PNDL 3 nu va fi altceva decât o altă hoție.Numirea programului “Anghel Saligny” este o bătaie de joc. PNDL 3 ar putea foarte bine să se numească “Cîțu” la fel cum primele două se puteau numi “Dragnea” și “Udrea”. Florin Cîțu se poziționează astăzi de altfel ca demn continuator al lui Liviu Dragnea și al Elenei Udrea.Procedural, Florin Cîțu vrea să facă ceea ce nici Dragnea nu a îndrăznit. Nici la OUG 13, nici mai târziu nu s-a trecut peste avizul Ministerului Justiției. Cîțu vrea să-și treacă ordonanța fără acest aviz.E bine să ne uităm mereu la miză: miza atunci era libertatea lui Dragnea și a altor câțiva. Miza astăzi sunt 10 miliarde de euro.PS mai țineți minte când am publicat datele despre vaccinarea preferențială a esențialilor? Domnul Florin Cîțu a abătut atenția publicului de la centrele pentru speciali la “MS nu avea avize”. În fapt nu trebuia niciun aviz pentru o simplă publicare a unor date neclasificate dar atunci i-a păcălit pe mulți. Astăzi tot Florin Cîțu ne spune că o ordonanță de urgență pentru 10 miliarde de euro poate fi adoptată și fără avize", își încheie Voiculescu postarea. Ședința de Guvern de miercuri , 1 august, a fost suspendată temporar după ce premierul Florin Cîțu a încercat să introducă pe ordinea de zi programul Anghel Saligny, considerat a fi PNDL 3, dedicat primarilor. USR PLUS s-a opus, urmând ca ședința să se reia la ora 19.00.Premierul Florin Cîţu a pus pe ordinea de zi suplimentară a şedinţei de guvern programul Anghel Saligny, fără avizele de la Ministerul Transporturilor şi Ministerul Justiţiei, conduse de USR PLUS Dacian Cioloș, co-președinte USR PLUS , a anunțat că miniștrii formațiunii sale politice se vor retrage din guvern în cazul în care solicitările acestora nu sunt respectate.Cioloș a făcut referire la desființarea Secției speciale de investigare a magistraților și negocierea noului program tip PNDL, numit “Anghel Saligny”.