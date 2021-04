Vlad Voiculescu, despre relatia cu Florin Citu: "Niciodata nu mi-a reprosat lucruri cu adevarat.Asta e si surpriza mea"

"Niciodata nu mi-a reprosat lucruri cu adevarat. Nici macar o singura data. Asta e si surpriza mea. De-a dreptul socante au fost pentru mine si de aceea in primele 48 de ore m-am si abtinut sa spun absolut orice.Eu am incercat sa-l sun (n.r. - pe Florin Citu). E un pretext absolut penibil. Daca ar fi fost o problema cu respectivul ordin... Asta e una dintre frustrarile mele , ca nu se discuta pe fond. Pe fond, lucrurile scrise in acel ordin sunt cat se poate de corecte si de benefice interesului public. Pe forma, sa spunem ca ar fi fost o problema. Se rezolva in 15 minute", a declarat Vlad Voiculescu la EuropaFm.Referitor la faptul ca ar fi avut mai multi consilieri comparativ cu predecesorii lui, Voiculescu sustine ca acest lucru nu este adevarat."Nu am venit cu o groaza de consilieri. Aceeasi acuzatie am auzit-o si in 2016. Conform HG 144, ministrul are 8 consilieri. Posturile nici nu au fost in totalitate ocupate in dreptul ministrului Sanatatii in toata perioada. Ca au fost mai multi consilieri onorifici care au vrut sa ajute cu lucru sau cu altul, o alta poveste, dar nu a avut Vlad Voiculescu mai multi consilieri decat ministrii de dinainte", a declarat Vlad Voiculescu.