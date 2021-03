Vlad Voiculescu, despre folosirea testelor de depistare a COVID-19 prin saliva, in scoli: "Trebuie achizitionate de ministerul Educatiei"

"Testele din saliva sunt foarte usor de folosit, sunt deja aprobate in Romania. ANMDR a aprobat mai multe teste in Romania. Achizitia, daca vorbim de scoli, trebuie facuta de catre Ministerul Educatiei. Ministerul Sanatatii nu are, conform legii, nici aceasta atributie, nici aceasta responsabilitate de a face achizitii pentru scoli", a spus Voiculescu la Parlament.El a subliniat ca aceste teste din saliva nu au precizia testelor antigen, dar a punctat ca sunt un "filtru"."Sunt un filtru. Sunt mult mai putin invazive, dar sunt un filtru care este de folos", a explicat ministrul Sanatatii.Intrebat daca testele din saliva ar putea fi achizitionate pana la sfarsitul lunii iunie, cand se termina anul scolar, el a raspuns: "In principiu, achizitia poate sa mearga relativ repede. Cred ca intr-o luna de zile se pot organiza lucrurile in asa fel incat sa existe aceste teste".