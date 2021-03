Parlamentul Moldovei l-a desemnat premier pe Vladimir Golovatiuc, ambasadorul tarii la Moscova

Potrivit unimedia.info, deputatii socialisti si cei din Platforma Pentru Moldova au semnat pentru un nou candidat la functia de premier , in persoana lui Vladimir Golovatiuc, numit recent ambasador la Moscova. "Anuntam despre constituirea majoritatii parlamentare si invitam presedinta la consultari", a declarat liderul grupului parlamentar al PSRM, Corneliu Furculita, in deschiderea sedintei de joi a forului legislativ de la Chisinau.Totodata, Partidul Socialistilor a contestat la Curtea Constitutionala decretul semnat marti de sefa statului Maia Sandu prin care aceasta l-a desemnat in functia de premier pe Igor Grosu, liderul formatiunii sale, Partidul Actiune si Solidaritate ( PAS ). Contestatia va fi examinata vineri.Igor Grosu a fost a doua nominalizare pentru functia de premier facuta de presedintele Maia Sandu, dupa ce luna trecuta a desemnat-o pe Natalia Gavrilita, care nu a primit votul de incredere al deputatilor din Parlamentul de la Chisinau.