Voiculescu, despre demisia lui Chereches: "Un consilier onorific cu care ne-am sfatuit poate nu destul de des. Poate ca nu de fiecare data opiniile dansului au putut fi transpuse in practica"

Razvan Chereches a demisionat

"Este vorba despre un consilier onorific. (...) Am toata aprecierea si tot dragul pentru pentru domnul profesor Razvan Chereches. E un om exceptional care a contribuit prin efortul propriu la comunicarea in aceasta pandemie. Poate ca am evaluat, am avut asteptari diferite. A fost un consilier onorific cu care ne-am sfatuit poate ca nu destul de des si poate ca nu de fiecare data opiniile dansului au putut fi transpuse in practica.Recunosc ca si mie din afara lucrurile imi par mai simple cateodata pana sa intru intr-o organizatie. E o echipa solida la Ministerul Sanatatii din care fac parte si consilieri onorifici si lucrul asta va asigur ca va dainui. Cu domnul profesor Razvan Chereches cu siguranta ne vom sfatui in continuare, ii vom cere ajutorul si o poate face si dansul daca vreodata va dori sa ne sfatuim sau sa facem lucruri bune impreuna", a afirmat Voiculescu.Expertul in sanatate publica Razvan Chereches a anuntat, joi, ca nu mai este consilier onorific la Ministerul Sanatatii. "Ieri mi-am inaintat demisia din functia de consilier onorific la Ministerul Sanatatii (pozitie neplatita). Experienta mea a fost una amara - am fost solicitat pentru un sfat bazat pe dovezi doar de doua ori si am propus sugestii, idei si articole stiintifice (nesolicitate) catre minister cu o frecventa de una pe zi (la inceput) si apoi cate una la 2 - 3 zile (probabil ca asteptarile mele au fost nerealiste).Am crezut ca voi putea ajuta, dar am descoperit ca functia a fost literal una onorifica - echipa din minister este mult prea prinsa ca sa utilizeze experienta consilierilor (aceasta a fost situatia in cazul meu). Nu consider ca este cazul sa raman intr-o functie (chiar si una onorifica) daca ma simt inutil", a scris Razvan Chereches pe pagina sa de Facebook