Vlad Voiculescu, despre protestele de luni: "Sunt consternat si furios. Nici in razboi nu se atinge nimeni de medici, de asistente"

"In calitate de ministru al sanatatii sunt consternat si oarecum furios. Nu din cauza protestelor in sine, pentru ca acestea pot avea justificari, dar cred ca s-a ajuns cam departe, in special cu violenta si agresivitatea la adresa medicilor", a spus Voiculescu."Nu este acceptabil. Nici in razboaie nu se atinge nimeni de medici, de asistente, de infirmieri, sau in general de cei care poarta haina alba si au grija de cei care au cea mai mare nevoie. Cei care au fost azi noapte in curti ale spitalelor, as spune ca au gresit", a spus Vlad Voiculescu.Ministrul Sanatatii a spus, facand referire la faptul ca s-a scandat Jos Pandemia la proteste, ca singura varianta pentru a o opri este vaccinarea."O parte din romanii care vor vrea sa se vaccineze vor putea sa se vaccineze, trebuie doar sa vrea si sa fie ajutati sa se inscrie pe platforma. Vaccinandu-ne putem sa castigam lupta, putem sa castigam razboiul si sa trecem acest mare hop", a punctat Voiculescu.