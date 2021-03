VIDEO Parlamentarii reiau dezbaterile pe Legea bugetului de stat. Marti va fi votul final

Dezbaterile au fost intrerupte, in noaptea de luni spre marti, la ora 2,00, dupa ce timp de cateva ore au fost prezentate si supuse votului amendamentele formulate la bugetul Ministerului Dezvoltarii. De altfel, pentru acest buget au fost formulate cele mai multe amendamente - peste doua mii -, foarte multe fiind sustinute in plen.In cursul zilei de marti, plenul Legislativului continua dezbaterile pe anexele proiectului Legii bugetului de stat si pe proiectul Legii bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2021.La finalul dezbaterilor, cele doua proiecte vor fi supuse votului final al Parlamentului.Luni seara, senatorii si deputatii au votat pe articole proiectul Legii bugetului pe acest an. Nu a fost acceptat niciun amendament la cele 57 de articole ale proiectului de lege , acestea fiind aprobate in forma Guvernului.Liderul deputatilor PSD , Alfred Simonis, a solicitat in plenul reunit al Parlamentului introducerea unui amendament in proiectul de buget, pe tehnica legislativa, ca banii din pensiile speciale ale parlamentarilor, ramasi cuprinsi in proiect, sa fie transferati Ministerului Muncii pentru acordarea unor vouchere pentru copii nou-nascuti.