Zamfir a depus un proiect prin care ministrii care refuza repetat sa se prezinte la audieri sa fie sanctionati cu inchisoare

Initiativa legislativa semnata si de alti 11 parlamentari social-democrati modifica si completeaza Legea 115/1999 privind responsabilitatea ministeriala, prin introducerea unui nou subpunct la articolul 8 alineatul (2) Constituie, de asemenea, infractiuni si se pedepsesc cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani urmatoarele fapte savarsite de catre un membru al Guvernului: "c) Refuzul repetat de a se prezenta la lucrarile comisiei permanente la care este invitat, in cadul activitatii de informare a Parlamentului de catre membrii Guvernului, potrivit art. 111 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata".Daniel Zamfir motiveaza ca au fost "situatii repetate in care membrii ai Guvernului au refuzat sistematic si nejustificat sa participe la lucrarile comisiilor permanente sau comisiilor de ancheta, desi au fost invitati in repetate randuri atat de birourile de conducere ale comisiilor, cat si de Camera Deputatilor si/sau Senat, prin decizia Biroului permanent al respectivei Camere, dialogul interinstitutional precum si controlul parlamentar asupra activitatii Guvernului a fost periclitat".El adauga ca modificarea legislativa se impune pentru a stopa un astfel de comportament."Tocmai de aceea, pentru a stopa perpetuarea acestui comportament, care conduce la o lipsa totala de transparenta prin evitarea controlului parlamentar, se impune completarea actualei legislatii, astfel incat prezenta membrilor Guvernului la lucrarile Camerei Deputatilor, Senatului sau ale comisiilor permanente, speciale si de ancheta sa fie garantat. In acest sens, actuala propunere legislativa vizeaza completarea Legii 115/1999 privind responsabilitatea ministeriala, astfel incat refuzul repetat al membrilor Guvernului de a se prezenta la lucrarile comisiei permanente la care este invitat, in cadrul activitatii de informare a Parlamentului de catre membrii Guvernului, sa fie sanctionat", mai spune Daniel Zamfir in expunerea de motive a proiectului de lege.Proiectul de lege a fost inregistrat pe 14 octombrie la Senat, prim for sesizat, in procedura de urgenta, decizionala fiind Camera Deputatilor.