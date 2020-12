Zeci de ONG-uri il invita pe Nicusor Dan sa lucreze impreuna pentru Bucuresti

Scrisoarea deschisa a fost postata pe pagina de Facebook a Asociatiei OPTAR si mai este semnata, printre altii, de reprezentantii Active Watch, Asociatia Daruieste Viata, Asociatia Geeks for Democracy, Asociatia Parcul Natural Vacaresti, Asociatia Peisagistilor din Romania - Filiala Bucuresti, Asociatia Romana pentru Cultura, Educatie si Normalitate - ARCEN, Centrul de resurse pentru participare publica - CeRe, Centrul pentru Politici Durabile Ecopolis, Fundatia Policy Center for Roma and Minorities, Fundatia Visul Luanei, Funky Citizens, Greenpeace Romania, Initiativa Civica Grow Up Romania. Totodata, initiativa este sustinuta de Ordinul Arhitectilor din Romania - Filiala Bucuresti."Bucurestiul are in acest moment o mare nevoie de o administratie de calitate. Sufocat de trafic, aer poluat si gunoaie, cu strazi pline de gropi si mii de cladiri vulnerabile la cutremur, divizat de inegalitati sociale, cu una din cele mai mari rate de infectare cu COVID-19 din tara si o fibra sociala fragila, acesta nu mai este un oras in care sa fie bine sa traiesti. Totusi, noi credem ca acest lucru poate fi schimbat, daca lucram impreuna si constant la prioritatile orasului", se arata in scrisoarea semnata de cele 37 de ONG-uri.Semnatarii ii reamintesc lui Nicusor Dan ca a promis un parteneriat cu mediul de afaceri, cu mediul academic, cu specialistii, cu ONG-urile si cu asociatiile profesionale. Organizatiile isi exprima "speranta si interesul" pentru un parteneriat eficient cu administratia locala, bazat pe: prioritizarea intereselor comunitatii, solidaritate, transparenta bugetara si decizionala, folosirea resurselor locale in mod corect, echitabil si eficient. ONG-urile il invita pe Nicusor Dan sa organizeze o intalnire in care sa detalieze "modul cel mai eficient" in care pot lucra impreuna pentru Bucuresti, fie intr-un grup mai mare al organizatiilor, fie pe arii de expertiza."Suntem cateva zeci de organizatii si grupuri de initiativa care deja lucreaza pentru un Bucuresti mai bun. Acordam finantari pentru proiecte, protejam parcurile orasului, construim si amenajam spitale, urmarim transparenta bugetara, aducem impreuna vecini din cartiere, sustinem educatia pentru copii din medii defavorizate, masuram calitatea aerului, pregatim populatia pentru un viitor mare cutremur, facem colturi din oras mai prietenoase cu locuitorii lui, folosim resursele nefolosite ale orasului (hale industriale, raul Dambovita). (...) O parte dintre noi au initiat deja de-a lungul timpului colaborari cu administratia publica de la nivelul Municipiului Bucuresti", se mentioneaza in scrisoare.Semnatarii precizeaza ca au fost cartografiate, in baza programului de candidatura al primarului general, prioritatile, resursele si expertiza fiecarui ONG.Citeste si: Nicusor Dan va desfiinta aproape toate companiile municipale. "Vor ramane STB-ul, Termoenergetica si Energetica"