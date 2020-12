Zegrean: "Iohannis are doua variante - sa continue consultarile sau sa numeasca premier o persoana pe care o va sustine Parlamentul. PSD poate ataca numirea de premier la CCR, dar fara succes"

"Varianta este sa continue consultarile pana cand gasesc o solutie. Asta ar fi prima varianta. A doua ca presedintele sa numeasca o persoana pe care crede domnia sa ca o va sustine Parlamentul. Alte variante eu nu stiu care ar putea sa fie. In situatia rezultatului din alegeri, presedintele nu este obligat sa tina seama de niciuna dintre propunerile facute de cei cu care se consulta. De aceea se si numesc consultari aceste intalniri intre presedinte si reprezentantii partidelor politice din Parlament, pentru ca trebuie sa gaseasca o solutie, o persoana care sa fie propusa sa formeze Guvernul si sa aiba si speranta ca va obtine votul Parlamentului", a afirmat Augustin Zegrean, intrebat luni la Digi 24 ce variante are Klaus Iohannis la finalul consultarilor de luni de la Cotroceni cu partidele parlamentare.Chestionat daca exista posibilitate sa se ajunga la un Guvern minoritar sau de uniune nationala, cum doreste PSD , fostul presedinte al Curtii a raspuns: "Orice se poate"."Am mai avut situatie in tara cu Guvern minoritar - Guvernul PNL condus de domnul Tariceanu a fost mai mult de 2 ani cu sub 20% in Parlament si a condus tara, pentru ca a fost sustinut din umbra de PSD. Si aceea exista, varianta unui Guvern de uniune nationala, dar e greu sa cred ca se va intampla acest lucru, pentru ca nu este intelegere. Doar in situatia unei intelegeri intre partide. Guvernul Ciolos a fost oarecum un guvern de uniune nationala, nu neaparat pentru ca era format din reprezentantii partidelor care inseamna Guvern de uniune nationala, dar a fost acceptat de toate partidele din Parlament. Stiti bine ca atunci cand a fost votat, a fost votat si de unii si de altii si chiar unele partide au avut reprezentanti in Guvernul respectiv", a adaugat Zegrean.Intrebat daca seful statului trebuie sa explice alegerea de premier pe care o face, acesta a spus: "Sigur ca discutii pot sa existe. Presedintele nu are nicio obligatie. Repet. Este strict la voia presedintelui cine va fi numit acum sa formeze Guvernul. Sigur presedintele isi asuma un risc, pentru ca daca va numi o persoana care nu va trece prin Parlament, mai avem un pas pana la anticipate, ca dupa aceea trebuie sa reia discutiile, iar sa fac o propunere si dupa aceea daca pica, in termen de 60 de zile, mergem la anticipate. Si nu stiu daca se doreste asta. Daca se doresc alegeri anticipate, ca tot numai despre asta am vorbit in acest an pana prin iulie, poate se are in vedere si aceasta solutie".El a mai precizat ca PSD poate sa atace numirea de premier facuta de Klaus Iohannis, insa nu crede ca vor avea succes, pentru ca ar insemna ca prim-ministrul este desemnat de catre CCR, iar partidele nu ar accepta asta."De putut pot, dar fara succes. Nu vad care ar fi sansa sa castige la Curte. Asta ar insemna ca si candidatul pentru Guvern sa fie desemnat de CCR si nu cred ca partidele ar accepta asa ceva", a explicat Zegrean.Intrebat daca intalnirile presedintelui Iohannis cu liberalii de la Vila Lac 1 sunt in afara Constitutiei, fostul sef al CCR a replicat: "Nu, acelea au fost pur si simplu joc de glezne, pentru ca nu acolo s-a format Guvernul, nu acolo s-a ales persoana desemnata sa formeze Guvernul"."Daca se intampla la o crasma, ca erau deschise crasmele, ce era? Acelasi lucru, nu? Nu e important unde s-au intalnit si ce discuta oamenii intre ei. N-au decat sa discute. Ideea e sa cada odata la pace, sa faca un Guvern si sa conduca tara, daca au castigat alegerile sau, ma rog, daca au participat la aceste alegeri", a mai afirmat Zegrean.De asemenea, chestionat daca trebuie sa existe un algoritm pentru impartirea sefiilor Camerei si Senatului si partidul care sa dea premierul, Augustin Zegrean a spus ca nu exista nicio prevedere constitutionala in acest sens, iar acest lucru tine doar de intelegerea intre partide."Nu exista nicio regula constitutionala in acesta privinta. E doar la intelegerea dintre ei, pentru ca ei ce fac acum? Infiinteaza o coalitie de guvernare, nu? Asta fac. Nu au decat sa se inteleaga intre ei, sa faca un act in care sa scrie ce s-a obligat fiecare si pe urma sa verifice daca il respecta cei care au semnat sau nu. Dar avem experienta cu coalitii din acestea care nu au mers bine. Da, este clara miza bataliei pentru Camera Deputatilor, pentru ca pentru cele mai multe legi Camera decizionala este Camera Deputatilor. Sunt putine legile la care decizional este Senatul, legile justitiei si inca cateva, ori Camera decizionala, chiar daca prima Camera voteaza altceva, Camera decizionala este cea care stabileste ce se voteaza si ce nu, ce devine lege si ce nu", a conchis Zegrean.Presedintele Iohannis are consultari luni la Cotroceni cu partidele parlamentare in vederea desemnarii premierului. PNL il sustine pe Florin Citu la sefia Guvernului, PSD l-a propus pe Alexandru Rafila , iar USR -PLUS a anuntat ca propunerea de premier va fi Dacian Ciolos