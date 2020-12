Zero taxe pe salariul minim este solutia liberala pentru rezolvarea problemei saraciei (P)

Salariul minim a fost folosit ca arma fiscala. De ce? Pentru ca povara fiscala pe munca fiind atat de mare in Romania, multi romani incearca sa si-o usureze lucrand la "gri". O forma de evaziune fiscala predominanta in Romania. Crescand salariul minim, statul de fapt mareste taxele si impozitele pe care le ia din economie. Si nu face numai asta, dar, avand in vedere legea salarizarii la stat, creste dintr-un foc toate salariile bugetarilor.De ce? Pentru ca toate salariile bugetarilor sunt exprimate in multipli din salariul minim. De exemplu, un parlamentar castiga de 9 ori salariul minim. Cand creste salariul minim cu 100 de lei pe luna, lui ii creste salariul cu 900 de lei pe luna. La fel cresc absolut toate salariile si sporurile la stat.Nu e de mirare ca diferenta intre salariile la stat si in privat este imensa in Romania si tot creste. In 2016, salariile la stat erau cu 600 de lei pe luna mai mari decat in privat. Acum au ajuns sa fie cu peste 2.000 de lei pe luna mai mari. Si Comisia Nationala de Prognoza ne spune ca diferenta va tot creste in anii urmatori.Pana la urma trebuie sa ne punem intrebarea cum exact combatem saracia? Saracia este cel mai mare flagel cu care se confrunta economia Romaniei. In prezent statul o combate prin a lua celor mai saraci romani jumatate din munca lor, descurajand deci munca, dupa face diferite programe despre care zice ca ar combate saracia, dar care de fapt directioneaza banii unde vor un grup de politicieni si functionari. Nu e de mirare ca nu functioneaza, dupa cum se vede in toate statisticile.Alternativ, solutia liberala este sa nu mai iei banii oamenilor care ii muncesc si au mare nevoie de ei. Adica celor cu salariile cele mai mici. Un stat care nu mai impoziteaza saracia.Impactul bugetar normal ca exista. Combaterea saraciei are impact bugetar. Dar cand gandesti o politica economica trebuie sa o gandesti in termeni de impact pentru toata societatea, nu doar de impact bugetar. Intrebarea e oare merita impactul bugetar pentru a scapa de o buna parte a saraciei? Nu mai zic de restul efectelor benefice: incurajarea muncii, aducerea inapoi a diasporei, iesirea din inactivitate prin locuri de munca bine platite, eliminarea muncii la negru/gri, reducerea inegalitatilor, reducerea discrepantelor intre regiuni, etc. In plus, ca sa avem o imagine a impactului bugetar, ar fi suficient sa ne intoarcem la nivelul cheltuielilor din 2019 ca sa putem sustine masura si sa mai si crestem putin cheltuielile. Iar noi propunem o implementare etapizata. Dar evident ca nu poti si face PNDL-uri pentru mafia de partid si scheme de subventii pe criterii politice si sa mai si combati saracia. E o chestiune de prioritati.Am vazut si argumentul ca "daca cineva nu plateste biruri la stat, cum poate primi servicii de la stat"? Poate foarte bine primi si o face si acum. Copiii, pensionarii si o serie intreaga de persoane vulnerabile nu platesc diferite impozite sau contributii si beneficiaza de toate serviciile statului. Impozitul pe venit nu se plateste deloc pentru pensiile sub 2.000 de lei de exemplu. Contributia pentru sanatate nu se plateste deloc de pensionari la niciun nivel de pensie. Nici macar la cei de lux. Asta nu-i impiedica pe niciunii sa aiba in teorie asigurare la CNAS. Zic in teorie, pentru ca dreptul la sanatate e mai mult teoretic in Romania. Pana nu vom avea dreptul de a alege in sanatate, sa ne putem alege un asigurator privat dintr-o piata competitiva de asigurari de sanatate, nu se va schimba nimic. Dar nu acesta e subiectul acum.Daca vrem sa combatem saracia trebuie sa schimbam ceva profund in statul roman. Povara fiscala asupra salariului minim si folosirea lui ca arma fiscala nu au facut decat sa ne mentina in topurile saraciei si sa goneasca romanii din Romania. Solutia exista si este una liberala: Zero Taxe pe Salariul Minim.