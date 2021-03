Zi plina la Palatul Victoria. Guvernul a numit mai multi prefecti si subprefecti

Silviu Iordache a fost numit prefect al judetului Buzau, Istvan Raduly in cea de prefect al judetului Covasna si Zsolt Szabo in cea de prefect al judetului Harghita.De asemenea, Viorel Holban a fost numit subprefect al judetului Buzau, Rudolf Stauder - subprefect al judetului Maramures si Virgil-Ovidiu Draganescu in cea de subprefect al judetului Timis.