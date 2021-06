Primarul Capitalei si ministrul Mediului, cat pe ce sa cada de pe biciclete. O a treia persoana s-a dezechilibrat si era sa se prabuseasca peste ei VIDEO

Cei doi oficiali impreuna cu presedintele Klaus Iohannis participa la o dezbatere pe tema transportului sustenabil in Romania organizata de Asociatia "Green Revolution". Presedintele Klaus Iohannis a explicat de "Ziua Mondiala a Bicicletei", ca in Romania este foarte dificil sa circuli cu bicicleta pentru ca pistele special amenajate lipsesc in cele mai multe locuri."Este astazi Ziua Bicicletei si, in mod natural, am venit aici cu bicicleta. Cred ca este o zi foarte potrivita pentru a promova si noi, politicienii, mersul pe bicicleta.De ce nu merge mai multa lume cu bicicleta in oras, in aceste conditii? Sunt prea multe intersectii unde stai mai mult la semafor decat mergi cu bicicleta, nu exista piste de biciclisti , de multe ori imparti banda de mers cu soferi foarte nervosi si deranjati de prezenta biciclistilor. Din pacate si acolo unde sunt piste de biciclete, multe sunt doar de forma pentru ca cei care le-au facut, cel mai probabil, nu circula cu bicicleta.Sunt cateva chestiuni care sunt usor de remediat, daca chiar vrem sa remediem problemele in orasele noastre", a spus Klaus Iohannis