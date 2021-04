Administratia Prezidentiala marcheaza Ziua Internationala de Constientizare a Autismului. Cladirea Palatului Cotroceni va fi iluminata in albastru

"La data de 2 aprilie, cu ocazia Zilei Internationale de Constientizare a Autismului, se desfasoara Campania "Light It Up Blue", un efort global care are ca scop imbunatatirea calitatii vietii persoanelor cu autism si reintegrarea acestora in societate.Si in acest an, Administratia Prezidentiala se alatura campaniei de constientizare, in semn de solidaritate cu pacientii diagnosticati cu aceasta afectiune.Astfel, Palatul Cotroceni va fi iluminat in aceasta seara in albastru, incepand cu ora 20:00", anunta Administratia Prezidentiala.Studiile recente arata ca, in Uniunea Europeana, peste cinci milioane de persoane sunt afectate de autism. Prin diagnosticarea la timp si urmand terapia potrivita, peste jumatate dintre copiii cu autism pot ajunge sa duca o viata independenta.Sloganul campaniei, ales in 2021 de Organizatia Natiunilor Unite, - Incluziunea persoanelor cu autism la locul de munca: provocari si oportunitati intr-o lume post-pandemica - atrage atentia asupra practicilor discriminatorii si stigmatizarii la locul de munca, obstacole majore pentru persoanele cu autism.