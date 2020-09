Liderul PSD despre declararea zilei de 4 iunie Ziua Tratatului de la Trianon: "Vom trece cat mai rapid aceasta lege si o vom trimite din nou la promulgare"

"Stiti ca a fost legea initiata de colegul meu, Titus Corlatean . Vom proceda cum am facut si prima oara. Vom trece cat mai rapid aceasta lege si o vom trimite din nou la promulgare", a afirmat Marcel Ciolacu miercuri la Dambovita.Senatorul PSD Titus Corlatean, initiatorul legii, a scris pe Facebook ca presedintele "Klaus Werner Iohannis nu a fost, nu este si nu va fi presedintele nostru, al romanilor. Este o persoana care dispretuieste simbolistica nationala romaneasca si care le refuza romanilor bucuria de a sarbatori, potrivit legii, recunoasterea internationala a Marii Uniri a Transilvaniei cu Romania".Corlatean a adaugat ca "seful statului nu se poate substitui vointei Parlamentului si nici Curtii Constitutionale, institutii care au decis deja asupra oportunitatii, legalitatii si constitutionalitatii acestei legi si, mai presus de orice, nu poate castiga batalia impotriva propriului popor, a simbolisticii fundamentale romanesti, care trebuie onorata si care trebuie sa marcheze in egala masura si onoarea memoriei unor demni inaintasi, care au pus mai presus de orice interesele nationale romanesti in detrimentul altor interese, mult mai marunte, omenesti, egoiste, pe care in prezent le impartaseste pe deplin numitul Klaus Werner Iohannis".Presedintele Klaus Iohannis a trimis marti Parlamentului, pentru reexaminare Legea care are ca obiect de reglementare declararea zilei de 4 iunie Ziua Tratatului de la Trianon, informeaza Administratia Prezidentiala. "Adoptarea de catre Parlament a Legii pentru declararea zilei de 4 iunie Ziua Tratatului de la Trianon a generat numeroase critici, atat din partea expertilor, cat si a organizatiilor neguvernamentale", a argumentat seful statului.Pe 15 iulie, Curtea Constitutionala a respins, cu majoritate de voturi, sesizarea presedintelui Klaus Iohannis referitoare la legea de declarare a zilei de 4 iunie Ziua Tratatului de la Trianon. Legea a fost trimisa spre promulgare de catre Parlament pe 19 mai, iar sesizarea la CCR a fost formulata de seful statului pe data de 5 iunie.