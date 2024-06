Delimitarea colegiilor uninominale, amanata cu inca o saptamana

Comisia de Cod electoral a amanat sedinta pana saptamana viitoare, acordand astfel timp parlamentarilor pentru a redacta propuneri privind decuparea colegiilor uninominale in judetele din care provin, in conditiile in care termenul limita pentru stabilirea acestora este 19 iulie.

Membrii Comisiei de Cod electoral nu au avut ce sa discute in sedinta de luni, acestia hotarand sa amane discutiile pentru saptamana viitoare, informeaza NewsIn.

Pentru a putea stabili colegiile uninominale din fiecare judet, Comisia a decis inaintarea unei scrisori catre liderii grupurilor parlamentare, in care acestia sunt rugati sa transmita tuturor demnitarilor sa redacteze propuneri de decupare a colegiilor uninominale pentru judetele din care fac parte.

"Comisia nu poate si nici nu isi propune sa decida asupra tuturor judetelor, nu avem informatii. Noi ne propunem sa fim un fel de mediatori intre parlamentarii judetelor respective in cazul in care ei nu se inteleg. Opinia consensuala a fost sa ii lasam si aceasta saptamana sa poarte aceste discutii si sa convocam o sedinta din nou luni la ora 15:00", a declarat presedintele Comisiei, liberalul Mihai Voicu.

Pe de alta parte, pana miercuri, Ministerul Internelor si al Reformei Administrative va transmite Comisiei toate informatiile cu privire la delimitarea pe municipii.

Comisia de Cod electoral va trebui sa stabileasca pana la data de 19 iulie decuparea colegiilor uninominale in toate judetele, termen dupa care in proces intervine Guvernul.

Este pentru a doua oara de la reularea lucrarilor Parlamentului, dupa campania electorala, cand membrii Comisiei de Cod Electoral se afla in situatia de a sista dezbaterile, fie din cauza absentelor, fie din cauza lipsei propunerilor pentru delimitarea colegiilor electorale pentru fiecare judet.

