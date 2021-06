Dan Barna, umilit de PLUS in propriul fief electoral. Mesaj important pentru viitorul congres

Pe langa Sibiu, PLUS a mai castigat sambata, 26 iunie, presedintiile filialelor judetene Cluj Napoca, Buzau, Teleorman, Galati. Candidatii din fostul USR au castigat la Vaslui, Harghita, Hunedoara.Filialele USR PUS au termen pana la inceputul lunii iulie pentru a-si alege conducerile in urma fuziunii. Alegerile din filiale sunt considerate un prim semnal in perspectiva alegerilor pentru presedintele formatiunii.