Iulian Bulai anunţă începerea votării la USR PLUS. „Toţi trei poartă ochelari si sunt ardeleni. Plictiseală mare de tot. Vor bea un pahar de vin împreună”

Deputatul USR PLUS Iulian Bulai anunţă că miercuri începe votul online pentru alegerea preşedintelui USR PLUS. ”Începe votarea în cel mai plictisitor partid din România”, afirmă Bulai, referindu-se la scandalul din PNL în contrast cu alegerile liniştite din USR PLUS. Bulai afirmă că toţi cei trei candidaţi înscrişi în cursa pentru conducerea formaţiunii au emoţii, dar la final vor rămâne toţi în partid.

”Mâine dimineaţă începe votarea în cel mai plictisitor partid din România. Nimeni nu a ameninţat pe nimeni cu răzbunarea. Nimeni nu a deschis dosar penal pentru contracandidaţi. Nimeni nu a vehiculat excluderea din partid pentru cei care pierd. Niciunul dintre cei trei candidaţi nu a zis că îsi face alt partid dacă pierde. Niciun candidat nu a venit cu bodyguarzi la dezbateri. Nimeni nu a îmbrâncit pe nimeni”, a scris Iulian Bulai pe Facebook.

Potrivit acestuia, toţi cei trei candidaţi la funcţia de preşedinte al partidului au susţinut ieşirea de la guvernare.

”Toţi trei doresc refacerea guvernării alături de coaliţia de dreapta. Toţi trei au acces egal la baza de date a tuturor membrilor partidului. Toţi trei zâmbesc frumos si răspund politicos la toate întrebările. Unul e mai înalt. Ceilalalţi îs egali de statură. Unul are nume de dac autentic, unul de profet si al doilea de mare mucenic. Nu are cum să iasă rău. Toţi trei poartă ochelari si sunt ardeleni. Plictiseală mare de tot. Mâine începe votarea”, a mai scris Bulai.

Acesta susţine că, la finalul alegerilor, cei trei candidaţi vor lucra împreună şi vor rămâne împreună în partid.

”Toţi trei au emoţii. Unul va câştiga. Toţi trei vor aplauda şi vor bea un pahar de vin împreună. La final, fiecare spune ce e mai bine despre celălalt. Se bat pe umeri şi merge fiecare la casa lui. Rămânând în acelaşi partid. Împreună fac ordine la partid după conferinţa de presă. Nu fuge nimeni acasă cu stampila. Poveste închisă”, a mai afirmat Iulian Bulai.

Congresul USR PLUS are loc în 2 octombrie. Pentru alegerea preşedintelui se organizează vot universal online, la care participă toţi membrii de partid.

S-au înscris în cursă co-preşedinţii Dan Barna şi Dacian Cioşoş, dar şi senatorul Irineu Darău.

Ads