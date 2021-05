Prima reactie a consilierului USR din Iasi care a votat bugetul lui Chirica. "Mi-a fost taiata orice cale de comunicare cu colegii mei"

Bugetul municipiului Iasi a fost adoptat, miercuri, dupa ce un consilier local USR PLUS , Cezar Baciu, a votat in favoarea proiectului, alaturi de consilierii PNL si PMP, asigurandu-se astfel majoritatea necesara.Baciu a dat astazi primele explicatii privind modul in care a votat , precizand:"In prima sedinta de buget, am avut probleme medicale si nu am putut fi prezent. La a doua sedinta, in urma negocierilor cu grupul consilierilor PNL au mai fost acceptate unele amendamente , dar am considerat inca o data ca nu este suficient, noi cerusem mult mai mult decat au oferit. Acum, dupa ce am pus foarte bine in balanta tot ce se-ntampla in oras, am ajuns la concluzia ca nu pot sa girez o criza politica doar din cauza unor orgolii. Inainte de sedinta am primit foarte multe mesaje: de ce nu votam bugetul? Suntem singurul oras care nu are buget, de ce nu ajungem la un consens?"Dupa vot au aparut speculatii in spatiul public privind o posiblia "motivare" a tanarului consilier USR de catre tabara primarului Mihai Chirica."Nu am primit absolut nimic in schimbul votului meu. Votul meu a fost in urma discutiilor purtate alaturi de colegii din PNL, in urma carora au fost adoptate majoritatea amendamentelor pe care le-am cerut, nu toate, intr-adevar, probabil se putea si mai bine, dar situatia in care ne aflam momentan si timpul scurs de la momentul in care trebuia aprobat bugetul, era prea mult, si nu am vrut sa blocam in continuare orasul: este cea mai grava criza politica a Iasului dupa 1989."Baciu s-a plans ca este izolat in filiala USR Plus Iasi, dupa ce Cosette Chichirau a cerut excluderea sa din partid."E un linsaj intern in care nu mi se accepta sa-mi pot spune punctul de vedere. Ca atare, daca nu mi se ofera cale de aparare, nu as vedea de ce sa raspund prin alte surse. Democratic ar fi sa mi se accepte punctul de vedere in interiorul partidului, in fata tuturor membrilor, ei pot fi indoctrinati in momentul de fata asa cum ati spus si dvs. ca as fi un tradator" a mai spus Baciu, citat de Ziarul de Iasi