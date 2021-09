USR PLUS acuză PSD și PNL de boicot: "«Echipa câștigătoare» are un nou membru: Marcel Ciolacu"

"Am asistat la un abuz constituțional fără precedent. Este pentru prima dată în 31 de ani când parlamentarilor li se refuză dreptul la a depune moțiune de cenzură. Cei de la PSD și PNL au boicotat această ședință pentru a nu permite desfășurarea calendarului de citire, dezbatere și vot a moțiunii.PSD și PNL refuză dreptul parlamentarilor să depună o moțiune. De azi, «echipa câștigătoare are un nou membru, domnul Marcel Ciolacu. Pare că a fost recrutat de domnul Cîțu și singura dânsului misiune este să îl protejeze pe acesta cât mai mult pe acesta la Palatul Victoria ", a declarat Moșteanu la încheierea ședinței.Şedinţa Birourilor Permanente ale celor două Camere pe tema moţiunii de cenzură se reia, neexistând cvorum la votul privind solicitarea PNL de verificare a semnăturilor de susţinere a moţiunii de cenzură USR PLUS- AUR PSD a părăsit şedinţa , iar liberalii au cerut două săptămâni pentru verificarea semnăturilor parlamentarilor.