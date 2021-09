USR PLUS critică adoptarea PNDL 3: ”Un nou abuz marca OUG 13. Florin Cîţu, demisia!”

"Adoptarea PNDL 3, un nou abuz marca OUG 13. Florin Cîţu şi Lucian Bode le-au făcut românilor exact ceea ce le-au făcut Dragnea şi Iordache în 2017: au călcat în picioare justiţia şi şi-au făcut cale liberă să fure. Florin Cîţu, demisia!", au scris, vineri după-amiază, pe Facebook , reprezentanţii USR PLUS Premierul Florin Cîţu a anunţat, vineri, după şedinţa de Guvern, că a existat cvorum şi a fost aprobat Planul Anghel Saligny. ”Am avut o şedinţă de Guvern astăzi scurtă. Din păcate, colegii de la USR PLUS, deşi este în atribuţia lor de miniştri şi sunt plătiţi pentru asta, nu au venit la şedinţa de guvern . Am avut cvorum şi am aprobat Planul Naţional de Investiţii Anghel Saligny”, a declarat premierul Florin Cîţu, la finalul şedinţei de Guvern.