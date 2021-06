Reexaminarea legii prin care educatia sexuala este ingradita in scoli, sustinuta doar de catre USR-Plus

Ce scop aveau amendamentele

Cadru legislativ care sa permite o predare adecvata

Romania, cel mai mare numar de mame minore din Europa

In comisia pentru munca din Senat , parlamentarii USR PLUS au votat pentru reexaminare si au depus patru amendamente care sa corecteze legea, oferind si garantiile necesare pentru eliminarea unor temeri ale altor parlamentari , dar toate amendamentele au fost respinse, arata un comunicat de presa al USR PLUS.Sursa citata precizeaza ca amendamentele USR PLUS aveau ca scop asigurarea sanatatii copiilor si adolescentilor si vizau de la eliminarea articolului de lege care schimba sintagma "educatie sexuala" in "educatie sanitara" si care conditioneaza participarea la aceste ore de acordul parintilor, la introducerea orelor de educatie sexuala din clasa a V-a, predarea orelor de catre cadre medicale si posibilitatea ca parintii sa-si retraga copiii de la aceste ore. Cererea de reexaminare venita de la presedintele tarii a fost votata din complezenta de catre colegii din coalitie, pentru a se deschide dezbaterile in comisie , iar, dupa trei ore, am ajuns la un vot in care sa lasam legea neschimbata, in ciuda numeroaselor propuneri de deblocare. Vestea buna pentru Romania este ca legea a fost deblocata, mergand la plenul Senatului. Vestea rea pentru noi toti este ca partea din Romania care isi doreste reforme institutionale robuste va trebui sa (mai) aiba rabdare, nu doar cu "tara din jurul nostru", dar si cu politicienii trecutului care voteaza in functie de teama cea mai mare. Cuvintele "incredere", "curaj", " reforma " nu fac parte din vocabularul lor", a afirmat senatorul USR PLUS Stefan Palarie.La randul sau, senatorul USR PLUS Irineu Darau a declarat ca trebuie sa elaboram rapid un cadru legislativ care sa permita o predare adecvata varstelor copiilor, daca vrem sa dam dovada de responsabilitate reala."Daca nu le oferim adolescentilor si tinerilor informatii si explicatii in mod organizat, la scoala, ei isi vor lua informatia singuri de unde pot, de pe Internet, de pe TikTok sau de pe alte retele sociale. Statisticile arata ca 9 din 10 baieti si 6 din 10 fete au accesat continut pornografic inainte de 18 ani. E absurd sa crezi ca mai poti opri accesul copiilor si tinerilor la tehnologie si la informatia la care vor sa ajunga. Este aproape imposibil ca parintii din ziua de azi sa stie sau sa verifice pe ce site-uri ratacesc copiii lor, ce informatie se gaseste acolo si cine o gestioneaza. Daca vrem sa dam dovada de responsabilitate reala, trebuie sa elaboram rapid un cadru legislativ care sa permita o predare adecvata varstelor copiilor", a explicat Irineu Darau, senator USR PLUS.Raportul privind reexaminarea legii va fi dezbatut luni, 14 iunie, in plenul Senatului.USR PLUS reaminteste ca, in iunie 2020, sapte parlamentari PNL si PSD au introdus intr-un proiect de modificare a Legii 319/2019 un amendament care a inlocuit "educatia sexuala" cu "educatia sanitara" si care a conditionat participarea elevilor la ore de acordul parintilor.Romania are cel mai mare numar de mame minore din Europa, peste 700 de fete cu varste sub 15 ani devenind mame, cea mai mare incidenta si mortalitate din cauza cancerului de col uterin din UE, iar unul din patru tineri a contractat o boala cu transmitere sexuala. O cercetare din 2015 arata ca lipsa educatiei sexuale costa Romania circa 33 de milioane de euro pe an, conform sursei mentionate.