USR PLUS o propune pe Atena-Adriana Groza in functia de guvernator al Administratiei Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii

Conform unui comunicat USR PLUS remis joi, Atena-Adriana Groza are o experienta de peste 20 de ani in conservarea biodiversitatii, dezvoltarea durabila si managementul ariilor naturale protejate, atat la nivel national, cat si la nivel european si international, dar si in implementarea proiectelor finantate din fonduri europene sau nationale.Atena-Adriana Groza este in prezent secretar general si expert-cheie in conservarea biodiversitatii in cadrul Asociatiei Pentru Dezvoltare Durabila Dakia, Bucuresti, care asigura administrarea ariilor naturale protejate din Podisul Nord Dobrogean.USR PLUS mentioneaza ca aceasta si-a inceput cariera profesionala in 1998, in Ministerul Mediului, unde "doar dupa cateva luni de la angajare a reusit sa faca din Romania primul stat candidat la aderarea la Uniunea Europeana participant la Programul LIFE al Comisiei Europene". Ulterior, a devenit responsabila cu adoptarea acquis-ului comunitar in domeniile protectia naturii si organisme modificate genetic.Atena-Adriana Groza are 51 de ani si este din Bucuresti. Detine un master in Biologie, obtinut la Universitatea din Bucuresti si a absolvit Facultatea de Biologie din Capitala."Am dorit inca de la inceput sa avem un proces de selectie transparent, care sa porneasca de la nevoile institutiei, dar si de la asteptarile celor a caror viata sau activitate depinde de delta. In urma unui proces care a implicat actorii socio-economici si institutionali locali din delta, dar si cu sprijinul companiei de recrutare, avem azi o propunere pentru pozitia de guvernator", a declarat copresedintele USR PLUS Dacian Ciolos "Delta primeste o noua sansa. Niciodata in procesul de selectie al guvernatorului Deltei Dunarii nu a existat o selectie atat de riguroasa. Lucrurile se fac cu oameni competenti si valori corecte. Am incredere ca in urmatorii ani locuitorii din Delta Dunarii si iubitorii de natura vor primi vesti excelente cu privire la acest paradis al biodiversitatii', a spus vicepremierul Dan Barna , copresedinte USR PLUS.Procesul de selectie pentru functia de guvernator al ARBDD a inceput pe 4 februarie, primul pas fiind constituirea unui Consiliu Consultativ, a carui sarcina a fost sa defineasca atat noul mandat de management al ARBDD, cat si elementele de competenta pe care trebuie sa le indeplineasca viitorul guvernator numit de USR PLUS.