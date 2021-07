Atena-Adriana Groza a fost numită în funcţia de guvernator al Administraţiei Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării"

Cine este Atena-Adriana Groza

Printr-o altă decizie a premierului, Ion Munteanu a fost revocat din funcţia de guvernator al Administraţiei Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării".Conform unui comunicat USR PLUS, Atena-Adriana Groza are o experienta de peste 20 de ani in conservarea biodiversitatii , dezvoltarea durabila si managementul ariilor naturale protejate, atat la nivel national, cat si la nivel european si international, dar si in implementarea proiectelor finantate din fonduri europene sau nationale.Atena-Adriana Groza a fost secretar general si expert-cheie in conservarea biodiversitatii in cadrul Asociatiei Pentru Dezvoltare Durabila Dakia, Bucuresti, care asigura administrarea ariilor naturale protejate din Podisul Nord Dobrogean. USR PLUS mentioneaza ca aceasta si-a inceput cariera profesionala in 1998, in Ministerul Mediului, unde "doar dupa cateva luni de la angajare a reusit sa faca din Romania primul stat candidat la aderarea la Uniunea Europeana participant la Programul LIFE al Comisiei Europene". Ulterior, a devenit responsabila cu adoptarea acquis-ului comunitar in domeniile protectia naturii si organisme modificate genetic.Atena-Adriana Groza are 51 de ani si este din Bucuresti. Detine un master in Biologie, obtinut la Universitatea din Bucuresti si a absolvit Facultatea de Biologie din Capitala.