Al treilea candidat la funcția de președinte al USR PLUS. Senatorul Irineu Darău și-a depus candidatura

Acesta susține că vrea un partid al membrilor, fără cenzura, clientelismul şi ineficienţa conducerii actuale,, narată un comunicat de presă al partidului.Darău mai precizează că este un semnal de alarmă candidatura faţă de accelerarea partidului spre irelevanţa politică. EL mai spune că, membru cu membru, partidul trebuie să se delimiteze de cenzura, clientelismul şi ineficienţa promovate de conducerea actuală şi USR PLUS trebuie să schimbe duopolul de la conducere pentru o guvernare demnă de votul primit. Membru cu membru am construit, de la zero , singura alternativă politică viabilă pentru viitorul României şi tot membru cu membru suntem datori să ne recuperăm proiectul din mâinile unor găşti acaparatoare, conduse sau girate de Barna şi Cioloş, care zi de zi închistează guvernarea internă în clientelism şi autoritarism, iar evoluţia la guvernarea României în poziţia capului plecat. Zi de zi pierdem români care ne-au acordat încredere , prin vot, şi oameni valoroşi din partid. Trăim sub conducerea unei echipe cu nume liberal, dar cu metehne totalitariste, care a normalizat deficitul de democraţie, statul „drepţi” la coada numirilor şi expulzarea sau cenzurarea oricărei voci independente. Am pierdut timp preţios la guvernare, dar este momentul să redevenim puternici şi să producem schimbarea dorită de români”, a explicat Irineu Darău, potrivit comunicatului de presă. Ceilalți doi candidați al funcția de președinte al partidului sunt Dacian Cioloș și Dan Barna