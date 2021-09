Consilierul USR PLUS prins cu contracte pe bani publici la o primărie din Iași s-a răzgândit: nu mai demisioneză din partid

Consilierul local al USR PLUS, Iulian Huşanu, a anunţat, miercuri, 15 septembrie, că revine asupra deciziei de a demisiona, astfel că rămâne membru de partid și nu-şi va pierde nici mandatul de consilier local.

Huşanu a anunţat pe Facebook că nu mai demisionează din USR PLUS, după ce ar fi primit mai multe mesaje de la colegii săi de partid.

"Având în vedere mesajele primite de la foarte mulţi colegi din USR-PLUS, am decis să reevaluez momentul oficierii demisiei. Ca urmare, rămân deocamdată membru de partid, şi, mai mult decât atât, voi consilia şi pe alţi colegi pentru ca să nu se mai repete trecutul. Reconfirm retragerea din toate intenţiile de colaborare cu Primăria Mirceşti, deşi tot ce am făcut a fost legal, şi spre ajutorul comunităţii respective", a scris miercuri pe Facebook, Iulian Huşanu.

Marţi, consilierul local ieşean al USR PLUS Iulian Huşanu a demisionat din partid, dar şi din postul de consilier, după ce presa locală a dezvăluit faptul că firma la care este acţiionar unic a încheiat mai multe contracte cu primăria localităţii Mirceşti, condusă de un reprezentant USR PLUS.

Surse din mediul politic afirmă că decizia lui Huşanu de a nu mai demisiona din USR PLUS ar fi fost luată în urma unor discuţii pe care acesta le-ar fi avut cu PNL Iaşi, în condiţiile în care nu există o majoritate concludentă în Consiliul Local, iar liberalii ar avea nevoie de sprijinul unui consilier USR PLUS.

Cu o zi în urmă el îşi anunţase, tot pe FAcebook, demisia.

Urvas Com, firma la care Iulian Huşanu este asociat unic, a încheiat cu Primăria Mirceşti şase achiziţii directe, în valoare totală de aproape 110.000 lei, iar acestea au avut legătură, în principal, cu centrul de vaccinare amenajat în localitate.

Primăria Mirceşti este condusă de un reprezentant USR PLUS.

Suma încasată de Urvas Com plasează firma consilierului USR PLUS pe locul doi între furnizorii din acest an ai Primăriei Mirceşti, la achiziţii directe, fiind întrecută doar de o companie care a livrat şi a montat o staţie de pompare ape uzate.

